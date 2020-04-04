Первый случай заражения коронавирусом в Чите: диагноз подтвердился у жительницы Забайкалья

Первый случай заражения коронавирусом в Чите. Сегодня, 4 апреля, пришел положительный результат на наличие инфекции у жительницы Читы. Женщина вернулась из Москвы с недомоганием и обратилась к врачам с подозрением на коронавирус. Диагноз подтвердился.

- По возвращении из Москвы читинка сдала все анализы и отправилась на самоизоляцию, необходимости в ее госпитализации на тот момент не было, - сообщает руководитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа. – Женщина строго соблюдала режим, ни с кем не контактировала. Сейчас она госпитализирована в первую городскую больницу Читы, находится под наблюдением врачей.

В семье заболевшей ще два человека – муж и ребенок. У них взяли анализы на наличие коронавируса. Проверили и пассажиров самолета, на котором женщина прилетела из Москвы. Пока ни у кого больше коронавирус не установлен, но еще не все результаты проб пришли. Все люди, контактировавшие с больной, находятся под наблюдением врачей.

В правительстве Забайкальского края рассказали, что, в связи с тем, что появился первый случай заражения коронавирусом в Чите, властями поручено провести медицинские исследования у работников приграничных и транспортных служб.

Между тем, в Чите контролируют пассажиров всех видов транспорта, прибывающих в Забайкальский край, проверяют пассажиров рейсов, прилетевших из других регионов. С помощью бесконтактных тепловизоров у людей замеряют температуру. Досматривают и людей, приехавших в Забайкалье на автомобилях: такие пункты установлены в Баляге и Амазаре на границах региона. С 1 апреля проверяют всех пассажиров поездов.

- Введены ограничения по передвижению граждан во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения, - говорят в пресс-службе краевой администрации.

Первый случай заражения коронавирусом в Чите зафиксирован 4 апреля. Это - среди местного населения. Напомним, еще, что здесь же был зарегистрирован первый в России случай болезни - зараженным оказался гражданин Китая Ван Юьбинь. Он благополучно выздоровел.

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