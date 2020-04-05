Режим работы МФЦ в Иркутске во время самоизоляции: какие документы можно оформить и получить

Стал известен режим работы МФЦ в Иркутске во время самоизоляции. Необходимость составлять новое расписание возникла после распоряжения врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о продлении недели самоизоляции до 12 апреля. На следующую неделю в МФЦ уже принимались предварительные записи. Но из-за нового режима работы МФЦ в Иркутске во время самоизоляции все их пришлось отменить.

«Прием приостановлен, предварительная запись аннулируется», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «С 6 по 11 апреля будут выдаваться только готовые документы».

Сотрудники МФЦ просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации тем, кто хотел подать какие-либо документы на получение услуг.

«Любой многофункциональный центр - это место массового скопления людей», - отмечают в пресс-службе МФЦ Приангарья. – «В сложной эпидемиологической обстановке мы обязаны обезопасить заявителей и позаботиться о жизни и здоровье своих сотрудников».

Поэтому всех, кто придет получать уже готовые документы просят держать дистанцию от других клиентов 1.5 метра и, по возможности, приходить в масках и перчатках.

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