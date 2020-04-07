За моим окном: делитесь видами Иркутска в режиме самоизоляции

Скажите, сколько раз за последнюю неделю, вы стояли и смотрели на улицу из своего окна? В Иркутске - теплая весна, светит яркое солнце, на улицах плюсовые температуры. Так хочется выйти и вдохнуть воздух полной грудью. Но, нельзя! В Иркутской области режим самоизоляции.

Давайте делиться видами из своего окна. Создадим нечто вроде виртуальной прогулки по городу. Присылайте фотографии на электронную почту i.ryutina@phkp.ru Позволим друг другу посмотреть на наш любимый город, возможно, с другой стороны. Заглянуть во дворы, где кто-то из нас еще не гулял. Прислать фотографии вы можете и через социальные сети. Как только наберется достаточное количество, мы опубликуем их на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

КОНКРЕТНО

Как прислать нам виды из вашего окна:

- на электронную почту i.ryutina@phkp.ru;

- через социальные сети – «Вконтакте», «Инстаграм»;

- через мессенджеры на номер телефона – 8-952-63-64-773