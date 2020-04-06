Новые пособия по безработице в Иркутской области 2020: кому положены и как получить

В министерстве труда и занятости Приангарья приступили к перерасчету - новые пособия по безработице в Иркутской области 2020 начнут выдавать без приема заявлений. Причина этому, конечно, введенный в регионе режим самоизоляции. Увеличение суммы выплаты – это еще одна мера поддержки людей в столь непростое время как пандемия коронавируса в мире.

Новые пособия по безработице в Иркутской области 2020 в скором времени получат более четырех тысяч человек в Приангарье. Об этом рассказала и.о. министра труда и занятости региона Наталья Воронцова.

«В настоящее время именно такое количество людей получают пособие по безработице в максимальном размере», - рассказала пресс-службе правительства региона Наталья Воронцова. – «Центры занятости населения Иркутской области должны обеспечить бесперебойную выплату».

Напомним, необходимость в перерасчете возникла после того, как региональные власти изменили максимальный размер пособия по безработице. Как отмечает Наталья Воронцова, величина пособия в Приангарье зависит от того, в каком районе проживает получатель. Теперь суммы пособия для жителей южных районов - 14 тысяч 556 рублей, северных – 15 тысяч 769 рублей.

Получать выплаты будут те, кто уже состоит на учете в Центрах занятости Приангарья. В настоящее время услугами специалистов можно пользоваться по большому счету только дистанционно.

Если потребуется личное посещение, то попасть в организацию можно будет только по предварительной записи. Кто может рассчитывать на получение пособия по безработице – смотрите здесь.

КОНКРЕТНО

Центр занятости в Иркутске:

Адрес: ул. Маяковского, 11

Тел.: 8 (3952) 25-99-95

Сайт: www.irkzan.ru