Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 апреля 2020: первая смерть, мнение вирусолога и карта случаев

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 апреля 2020 трагичны. В областной инфекционной больнице умер мужчина, у которого был официально подтвержден COVID-19 . Ему было 62 года.

-Уважаемые жители Иркутской области! Несколько часов назад скончался мужчина 62 лет от коронавирусной инфекции, - глава региона Игорь Кобзев накануне дважды обращался к населению региона. - Я прошу вас трезво оценивать существующую обстановку. Не гуляйте по улицам. Выходите из дома только в случае крайней необходимости. Берегите себя и своих близких.

Коронавирус в Иркутске на 7 апреля: мнение эксперта

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов, сказал, что карантин – самая эффективная мера при распространении такого типа вирусов. Это не каприз, это необходимость. Он также рекомендовал гражданам использовать медицинские маски в качестве профилактической меры защиты.

- Карантин – это самая эффективная мера при вирусах такого типа, - сказал профессор - вирусолог. - Вирус проживет в организме столько, сколько ему позволит иммунная система человека. Накопившиеся данные сегодня говорят, что коронавирус сохраняется в организме до 11 с половиной дней, чуть дольше может выделяться в отдельных случаях. То есть двухнедельной изоляции хватает, чтобы наступил исход - освобождение от вируса в связи с тем, что его подавляет иммунитет или, увы… печальный. И эти две недели являются решающими, чтобы предотвратить масштабное распространение коронавируса (подробности)

Коронавирус в Иркутске: статистика

Сейчас в регионе 13 больных. Действуют 5 обсерваторов для размещения прибывших из других стран, там находятся 92 человека. В режиме самоизоляции еще 6,4 тыс. человек, проведено более 7,8 тыс. исследований. Это статистика, последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 апреля.

Коронавирус в Иркутске: карта

Эпидемиологи составили карту продвижения коронавируса вглубь территории. Первые заразившиеся подхватили инфекцию, когда были на отдыхе за границей. А дальше пошел эффект цепочки. Таковы новости по коронавирусу в Иркутске на 7 апреля. .