По данным правительства Забайкалья, количество заразившихся коронавирусом в Чите на 7 апреля возросло до трех. Подтверждены два новых случая заболевания у местных жительниц.

- Одна из них прибыла из Москвы в первых числах апреля, она находится на изоляции в первой городской больнице Читы, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Вторая заболевшая из Нерчинска. Она сначала прилетела из Армении в Москву, оттуда в Улан-Удэ, а 27 марта поехала на поезде в Нерчинск. Сейчас она лежит в инфекционном отделении Нерчинской ЦРБ. Обе в удовлетворительном состоянии.

Напомним, еще один случай заболевания в Забайкалье диагностировали 4 апреля. Количество заразившихся коронавирусом в Чите на 7 апреля пока небольшое, но профилактика соблюдается очень строго. Так, в Забайкалье ввели обязательную меру: теперь всем, кто приезжает из других регионов страны, необходимо две недели провести на самоизоляции. Так будет спокойнее. Полиция будет составлять списки приехавших и передавать их местным властям.

Защищает ли маска от коронавируса на самом деле. И почему самая большая опасность пандемии COVID-19 не в самом вирусе. А в чем? 00:00 00:00

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