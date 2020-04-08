2020-04-07T22:27:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 апреля 2020: работающие пенсионеры могут взять больничный

Самое актуальное и последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на 8 апреля 2020 года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 апреля 2020: работающие пенсионеры могут взять больничный.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 апреля 2020: работающие пенсионеры могут взять больничный.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 апреля 2020: знакомим вас с наиболее важными событиями в сфере борьбы с инфекцией. Решений принимается много, и большинство из них оказывают непосредственное влияние на нашу жизнь.

Мы собрали для вас все, что касается последних новостей по коронавирусу в Иркутске на 8 апреля .

Коронавирус в Иркутске на 8 апреля: заражение идет внутри региона

По последним данным, которые озвучил вечером накануне глава региона Игорь Кобзев, подозрение на коронавирус есть еще у шести человек. Первые пробы дали положительный результат. Все они подтвердятся или не все, станет известно уже в ближайшие часы. Суть не в этом. А в том, что из 14 случаев заражения 10, по данным о распространении коронавируса в Иркутске на 8 апреля,произошло внутри региона, среди тех, кто общался с больными. Понятно, что эта цифра будет нарастать. Но необходимо разорвать максимальное число «цепочек» передачи вируса. Методика этого во время всех эпидемий одна, и здесь ничего революционного придумать нельзя –надо изолировать очаг инфекции. А, значит, посадить на карантин весь ближний круг больного коронавирусом. На 2 недели, за это время вирус себя проявит или не проявит, а медики возьмут анализы.

Игорь Кобзев обязал глав муниципалитетов, где есть случаи болезни, взять соблюдение самоизоляции под свой жесткий контроль. Разумеется, соблюдать карантин до истечения двух недель должны и еще более 5 тысяч человек, вернувшихся в последнее время из-за рубежа. Нарушили правила, поставив под удар посторонних людей, 50 из них.

Коронавирус в Иркутске на 8 апреля: о состоянии пациентов

Сегодня Игорь Кобзев выложил в Инстаграм свой разговор с главврачом областной инфекционной больницы Владимиром Хабудаевым. Доктор подробно рассказал о состоянии пациентов.

- На сегодняшний день инфекционной больнице находятся 11 пациентов с установленным диагнозом "коронавирус". У пятерых из них пневмония, у двух - тяжелая. Это супружеская пара, мужчина 88 лет - он на аппарате ИВЛ, и его жена 81 года. Чтобы поддержать ее, мы используем кислородную подушку. У супругов, в связи с возрастом, много сопутствующих патологий.

Еще у троих пациентов с пневмонией состояние средней степени тяжести. У шести остальных удовлетворительное состояние, у нескольких из них уже нет проявлений болезни.

Врачи Иркутска готовы к борьбе с коронавирусом. Есть большая нужда в реаниматологах, сами аппараты ИВЛ без подготовленных специалистов, имеющих опыт работы – просто дорогие приборы. Сегодня составлен целый список врачей с территорий, которые готовы приехать в Иркутск, чтобы выполнять свой служебный долг.

Коронавирус в Иркутске на 8 апреля: коротко о важном

Продление инвалидности в Иркутской области до 1 октября 2020 года будут делать автоматически. Приносить подтверждающие документы в бюро медико-социальной экспертизы не придется. Иначе нельзя – эпидемия.

– «Специалисты бюро автоматически на полгода установят соответствующую группу инвалидности или категорию «ребенок-инвалид», - «- сообщает администрация города Иркутска.При этом участие самого человека не нужно. Врачи оформят нужные бумаги за три дня по уже имеющимся данным.( подробности)

Три экипажа «Скорой» выезжают на вызов в противочумных костюмах, респираторах, очках и спецобуви. Они ездят r тем жителям Иркутска, у которых подозревают коронавирус.

Это все, кто контактировали с заболевшими или находятся дома на самоизоляции, так как приехали из стран или городов, где есть случаи коронавируса.(подробности )

Работающие пенсионеры смогут уйти на больничный до 19 апреля в Иркутской области

Это касается только тех, кто работает не в удаленном режиме. И тех, кто старше 65 лет. Впрочем, таких довольно много. Им можно будет оформить лист нетрудоспособности, не выходя из дома - достаточно позвонить в Фон социального страхования, отправить СМС или заполнить специальный бланк на официальном сайте организации. (подробности )

Таковы новости о коронавирусе на 8 апреля в Иркутске.

Защищает ли маска от коронавируса на самом деле. И почему самая большая опасность пандемии COVID-19 не в самом вирусе. А в чем?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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