Коронавирус в Бурятии, последние новости на 8 апреля 2020:готовится массовое тестирование

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 8 апреля. Ситуация все тревожнее. По данным, которые были известны накануне, 50 случаев заражения, 48 жителей региона в больнице, среди них дети и пожилые люди. Точные данные мы приведем через несколько часов, когда в противочумном институте в Иркутске проверят все подозрительные пробы.

Коронавирус в Бурятии на 8 апреля: число больных растет

Что известно однозначно? В республике 6 очагов инфицирования. Коронавирус настолько активен, что один человек гарантированно заражает нескольких. Пришлось обследовать 1771 человека, который таки или иначе контактировал с заболевшими.

Накануне в республиканской инфекционной больнице, призванной бороться с коронавирусом, находились на лечении 48 больных с этим диагнозом, в том числе 11 детей. Состояние детей удовлетворительное, а вот пятеро взрослых находятся в реанимации.

Коронавирус в Бурятии на 8 апреля: с пробами работает 6 лабораторий:

Сейчас в Улан-Удэ работает уже 6 лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус. В итоге здесь будут делать до трех тысяч анализов в сутки.

- Дополнительные лаборатории на базе медицинских организаций расширяют возможности по предупреждению и быстрому реагированию в период распространения новой инфекции, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Чтобы проводить первичное тестирование как можно быстрее, за счет бюджета закуплены 3 тысячи новых точных тестов для экспресс - диагностики населения методом полимеразной цепной реакции – ПЦР. Результаты по этим тестам можно получить быстрее, так как они исключают один из этапов подготовки проб, который ранее производился лаборантами вручную. Таким образом, человек, сдавший тест, может получить результат уже через сутки, а не через 3-4 дня, как это было ранее. Так, один только СПИД-центр уже может проводить 500-600 исследований в день.

Массовое тестирование поможет быстро выявить и изолировать зараженных, тем самым остановив распространение коронавируса в Бурятии. Пока в республике тестируют всех только бесплатно и по медицинским показаниям.

Коронавирус в Бурятии на 8 апреля: создана интерактивная карта

На Геопортал Республики Бурятия загружена интерактивная карта. На нее нанесены, с использованием информации Управления Роспотребнадзора республики районы, поселки и города региона, в которых зарегистрированы случаи коронавируса. Отдельно -где есть случаи подозрения на болезнь. На 8 апреля данные обновятся, так как разработчики собрались актуализировать информацию. ,

"С помощью карты каждый житель республики может определить риски своего заражения коронавирусной инфекции, отследив места пребывания заболевших" - уточняют в пресс-службе правительства Бурятии. -Контактные места выявляются в ходе противоэпидемических мероприятий, осуществляемых эпидемиологами. Карта обновляется ежедневно, по мере поступления данных.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 8 апреля 2020 года.