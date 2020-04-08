2020-04-08T17:27:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые выздоровевшие от коронавируса в Бурятии: домой отправились сразу 8 пациентов

О первых выздоровевших от коронавируса в Бурятии сообщил глава республики Алексей Цыденов
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Первые выздоровевшие от коронавируса в Бурятии: домой отправились сразу 8 пациентов. Фото: Минздрав Бурятии.Первые выздоровевшие от коронавируса в Бурятии: домой отправились сразу 8 пациентов. Фото: Минздрав Бурятии.
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Да, эпидемия набирает обороты. По прогнозам российских вирусологов, она достигнет пика недели через две. На 8 апреля в Бурятии диагноз коронавирус был поставлен 54 пациентам. Эпидемиологи обнаружили очаги болезни в 6 районах республики. И вот радостная новость.Первые выздоровевшие от коронавируса в Бурятии. Об этом рассказал в своем Инстаграме глава республики Алексей Цыденов.

"Наконец, хорошие новости, друзья! Бурятия победила коронавирус у первых 9 пациентов. Они уже выписались. А у 20 контактных - отрицательный результат, и они тоже вернулись домой к своим родным. Медики отчаянно борются за здоровье каждого. Эпидемиологи, врачи, медсестры при колоссальных нагрузках делают все для того, чтобы нам как можно быстрее найти всех контактных и остановить распространение вируса. Первый успех - важен и нужен, он дает силы бороться и идти дальше к нужным результатам! Берегите себя!:, такую запись оставил Алексей Цыденов в своих соцсетях.

Итак, первые выздоровевшие от коронавируса в Бурятии уже выписались и вернулись к своим семьям. Мы поздравляем и 20 контактных - они тоже отправились домой.

А врачи, оставаясь на боевом посту, продолжает бороться за жизнь и здоровье тех, кто остается в больничных боксах. А больных много. Как много и тех, кто общался с ними и потому сейчас под угрозой. Уже сделаны пробы более 2188 жителям

- Проводятся работы по организации дополнительного обсерватора на базе реабилитационного отделения ДРКБ в поселке Сотниково, - сообщают в правительстве Бурятии. -Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 70 820 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.

Среди больных, которых сейчас лечат, 11 детей, их состояние медики считают удовлетворительным. Пациентов с пневмонией -15, среди них пятеро старше 65 лет. В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов.

Да, эта статистика почти фронтовая.

Но и первые выздоровевшие от коронавируса в Бурятии уже есть. А значит, опасная болезнь будет побеждена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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