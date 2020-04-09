«Жди меня и я вернусь!»: «Комсомольская правда» начинает флешмоб ко Дню Победы
Девятого мая в нашей стране отмечается один из самых главных праздников – День Победы. В этой самой страшной за всю историю человечества войне советский народ потерял более 27 миллионов человек. В этот день на Красной площади состоится парад. Торжественным строем пройдут войска.
В память о Победе, о подвиге и героизме нашего народа, победившего фашизм, «Комсомольская правда» в Иркутске запускает флешмоб. Принять участие в нем может каждый из вас. Каждый, кому с детства знакомы пронзительные строки, написанные о войне. Многие из поэтов, написавших их, сами прошли фронтовыми дорогами. Не все из них вернулись с полей сражений.
Мы предлагаем вам записать видеоролик с собственным исполнением любимого стихотворения о войне и прислать его нам. Это будет наша с вами общая дань Великой Победе.
Единственное условие: ваш возраст должен быть обязательно старше 18 лет. Если вы хотите прислать видео школьника, в соответствии с законодательством необходимо будет оформлять письменное разрешение. В письме необходимо оставить контакты для связи с вами.
Адрес для писем: olga.lipchinskaya@phkp.ru
А начинают наш флешмоб сотрудники Управления МВД по Иркутской области. Присоединяйтесь!
Героям чекистам, читает О. Лапыренок.
Дунаевский, стихи собственного сочинения.
Если дорог тебе твой дом, читает Сергей Симонов.
Наталья Ушакова - Зоя.
Юлия Друнина Зинка, читает Юлия Крицкая.
ИСТОЧНИК KP.RU