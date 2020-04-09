«Жди меня и я вернусь!»: «Комсомольская правда» начинает флешмоб ко Дню Победы

Девятого мая в нашей стране отмечается один из самых главных праздников – День Победы. В этой самой страшной за всю историю человечества войне советский народ потерял более 27 миллионов человек. В этот день на Красной площади состоится парад. Торжественным строем пройдут войска.

В память о Победе, о подвиге и героизме нашего народа, победившего фашизм, «Комсомольская правда» в Иркутске запускает флешмоб. Принять участие в нем может каждый из вас. Каждый, кому с детства знакомы пронзительные строки, написанные о войне. Многие из поэтов, написавших их, сами прошли фронтовыми дорогами. Не все из них вернулись с полей сражений.

Мы предлагаем вам записать видеоролик с собственным исполнением любимого стихотворения о войне и прислать его нам. Это будет наша с вами общая дань Великой Победе.

Единственное условие: ваш возраст должен быть обязательно старше 18 лет. Если вы хотите прислать видео школьника, в соответствии с законодательством необходимо будет оформлять письменное разрешение. В письме необходимо оставить контакты для связи с вами.

Адрес для писем: olga.lipchinskaya@phkp.ru

А начинают наш флешмоб сотрудники Управления МВД по Иркутской области. Присоединяйтесь!

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