2020-04-09T11:46:47+03:00
Общество

Пострадавшие от наводнения 2019 года садоводы смогут бесплатно получить участки в Иркутской области

Соответствующий законопроект рассмотрели в Заксобрании региона
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Жители Иркутской области, чьи садовые и огородные участки были затоплены в результате наводнения летом 2019 года, смогут получить бесплатно в собственность участки для ведения садоводства и огородничества. Изменения в закон рассмотрены на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области.

Если закон будет принят, то землю смогут получить те пострадавшие, кто является членами садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Коснется это и граждан, которые приобрели жилье в многоквартирном доме за счет средств предоставленной соцвыплаты. Проектом закона также предусмотрена необходимость отказа от права на садовый или огородный земельный участок, расположенный в границах подтопленных зон.

Кстати, уже 415 человек – это пострадавшие восьми садоводческих некоммерческих товариществ изъявили желание на получение земельных участков взамен подтопленных. Вместе с тем, эти меры не коснутся граждан, владеющих участками, не относящимися к категории садоводческих, и тех, кто не получил жилье в многоквартирных домах. К примеру, много таких пострадавших участков в поселке Октябрьский Чунского района. По информации правительства области, эти и ряд других вопросов планируется урегулировать в рамках другого законопроекта.

Члены комитета рекомендовали принять законопроект в первом и окончательном чтении на сессии Законодательного Собрания 15 апреля.

Кроме того, парламентарии рекомендовали одобрить два федеральных законопроекта. Один предусматривает изменение режима в отношении участков в населенных пунктов Центральной экологической зоны Байкала. В Иркутской области это участки, входящие в состав Прибайкальского нацпарка. Участки предлагается больше не изымать из оборота, а оставить в хозяйственном пользовании. Это значит, что, в случае принятия закона, граждане смогут оформить их в собственность, передавать участки в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе у муниципалитетов возникнет возможность предоставления бесплатно участков в собственность гражданам.

- Это очень долгожданный закон, принятия которого уже почти 20 лет ждут и жители и руководство муниципальных образований всех прибайкальских населенных пунктов. Мы со своей стороны активно включимся в дальнейшую работу над данной законодательной инициативой, – подчеркнул депутат Роман Габов.

Другой федеральный закон касается так называемых лесных поселков, расположенных в природоохранной зоне, которые предлагается перевести в земли населенных пунктов. В Иркутской области один такой поселок – Нижний Кочергат в Иркутском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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