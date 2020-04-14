В нашем регионе с каждым днем все больше заболевших COVID 19. По состоянию на 14 апреля количество зарегистрированных случаев коронавируса достигло 41. При этом 4 пациента их этого числа уже выздоровели, еще 2, к сожалению, скончались. Но в каких районах больше всего заболевших? В этом нам поможет разобраться карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 апреля.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 апреля: очаги заражения есть в 8 районах. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Карта распространения коронавируса в Иркутской области показывает, что наибольшее количество случаев заражения опасным заболеванием приходится на областной центр - 27 человек. Трое из них выздоровели и двое погибли. Среди тех, кто еще находится в больнице, только пятеро привезли заразу из других стран и регионов. Два человека приехали из Тайланда, один - из Санкт-Петербурга, еще один - из Бурятии и один - из Москвы. Остальные 17 пациентов подцепили вирус уже в Иркутске.

Следующими по количеству зараженных идут Ангарский городской округ и Иркутский район - там по три заболевших. Об этом нам говорит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 апреля. В Ангарске один человек прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, один - из Тайланда и еще один - из Москвы. В городе они никого не успели заразить. А вот в Иркутском районе только один привозной случай - местный житель вернулся заболевшим из Тайланда. Два других пациента заразились в Иркутске.

Еще по два случая коронавируса зафиксировано в Шелеховском, Аларском и Осинском районах. В Шелехове оба заболевших контактировали с носителями вируса в Иркутской области. В Аларском районе один человек приехал из Москвы и заразил второго. А в Осинском районе оба пациента приехали из Бурятии, где и успели подцепить инфекцию.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 апреля буквально недавно пополнилась и Усть-Кутом - там зарегистрирован 1 случай заражения. А вот Братский район может покинуть список муниципальных образований, жители которых болеют COVID 19. Мужчина, который вернулся из Испании в самый разгар пандемии, уже выписался из больницы. Больше случаев заражения там нет.