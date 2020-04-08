На въезде в Киренск установили блокпост

Киренск - город-остров на реке Лене. Поэтому предупредить распространение здесь коронавирусной инфекции - задача особо важная. В настоящее время на этой северной территории реализуются все меры, обозначенные в указах президента страны Владимира Путина и главы Иркутской области Игоря Кобзева. Между тем определенные решения приняты и на местном уровне.

Как рассказал мэр Киренского района Кирилл Свистелин, решением оперативного штаба по организации мероприятий в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) администрациями района и городского поселения совместно с межмуниципальным отделом МВД России и районной больницей в деревне Повороты, на въезде в Киренск, организован круглосуточный блокпост. Со 2 апреля 2020 года круглые сутки здесь несут вахту сотрудники полиции и медицинские работники. Они контролируют автотранспорт, водителей и пассажиров, въезжающих на территорию района, с целью выявления и изоляции лиц с симптомами ОРВИ.

- На этом посту измеряют температуру, просят заполнить анкеты и сообщить, куда люди направляются и с какой целью. Помещение благоустроено, есть место для отдыха, созданы все необходимые условия, - рассказал Кирилл Свистелин.

Также в аэропорту Киренска встречают каждый рейс самолета или вертолета. Пассажирам тоже измеряют температуру. Идет мониторинг передвижений по территории района.

Кроме того, на особом контроле находятся граждане, которые должны соблюдать режим самоизоляции. Из тех, кто прибыл из-за границы, под наблюдением продолжают оставаться 7 человек. Также известно о пересечении границы страны 24 жителями района, но они еще не добрались до своей малой родины - находятся на самоизоляции в других территориях.

- Просим вас отнестись с пониманием к ограничениям, связанным с режимом самоизоляции. Старайтесь не покидать места проживания без особой необходимости, тем более не выезжать за пределы района. При походе в магазин или аптеку выбирайте те, что находятся ближе всего, и соблюдайте безопасную дистанцию - не менее полутора метров. Используйте средства индивидуальной защиты. Помните: безответственное поведение одного человека может иметь необратимые последствия для очень многих, в том числе и ваших родных! Берегите себя и своих близких. Мы все в ответе друг за друга, - обратился Кирилл Свистелин к жителям района.

Сотрудники полиции останавливают всех, кто въезжает в район. Фото: Пресс-служба администрации Киренского района

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции межмуниципальный отдел МВД России «Киренский» обеспечивает комплекс мероприятий по предупреждению завоза COVID-19.

Полицией совместно с сотрудниками МЧС России проводятся ежедневные беседы с гражданами на улицах города, раздаются памятки о необходимости неукоснительного соблюдения норм предусмотренных противоэпидемическим режимом. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Киренский» призывают граждан оставаться дома и не покидать жилище без крайней необходимости, беречь себя и своих близких.

Также полицейские оказывают содействие в рамках контролярежима самоизоляции, который должны соблюдать прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Плюс ко всему сотрудники органов внутренних дел ведут мониторинг социальных сетей и СМИ на предмет выявления фактов распространения недостоверной информации, связанной с коронавирусной инфекцией. За публикацию заведомо ложных данных под видом достоверных сообщений, создающую угрозу общественному порядку и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Кирилл Свистелин отметил, что все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции муниципалитет сможет реализовывать до начала мая. Потом откроется навигация, начнется движение по реке Лене, появится связь с другими регионами, в том числе с Республикой Саха (Якутия). В этом случае контролировать всех, кто прибывает на территорию района, будет весьма проблематично.

Пока же обстановка в северной территории остается стабильной. Медицинские учреждения в районе работают по заявкам. Дефицита товаров первой необходимости в муниципальном образовании нет. Продуктовые магазины открыты. В них приняты все необходимые профилактические меры: продавцы носят медицинские маски, возле касс есть разметка для соблюдения безопасного расстояния между покупателями.

Для школьников района организовано дистанционное обучение. В детских садах открыто несколько дежурных групп, в которые могут водить детей те родители, которые, в соответствии с указами президента и главы региона, продолжают работать.

Между тем в Киренском районе наблюдается большой отток населения из города в деревни - рост примерно 30%.

- Многие поехали к родственникам - бабушкам, дедушкам, - пояснил Кирилл Свистелин. - И здесь я хочу еще раз обратиться к жителям: не нужно подвергать риску близких, тем более пожилых людей. По возможности, оставайтесь дома. Наша безопасность - в наших руках.

Полиция совместно с сотрудниками МЧС России ежедневно проводит беседы с гражданами на улицах города. Фото: Пресс-служба администрации Киренского района

А В ЭТО ВРЕМЯ

В районе закрыто большинство ледовых переправ

В Киренском районе для всех видов транспорта закрыты практически все переправы. Остаются две технологические: Гарь - Магистральный и Кривошапкино - Иртыш грузоподъемностью 30 тонн. Киренский инспекторский участок ГИМС напоминает водителям об ответственности за выезд автотранспорта на лед вне оборудованных ледовых переправ, в рамках которой предусмотрен административный штраф. В случае гибели пассажиров водители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».