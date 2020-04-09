Коронавирус в Бурятии, последние новости на 9 апреля 2020: первые выздоровевшие выписываются, а по улицам пойдут патрули

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 5 апреля 2020: самые важные решения правительства республики и актуальные данные. Врачи региона в борьбе с вирусом, руководство предлагает решения по жизни в условиях ограничений, которые, судя по всему, в ближайшее врем будут только нарастать.

Мы собрали для вас все, что касается последних новостей по коронавирусу в Бурятии.

Коронавирус в Бурятии на 9 апреля: первые выздоровевшие вернулись домой

Сразу у девяти семей в Бурятии счастье. Их родные вернулись из больницы. Им удалось вылечиться от коронавируса, крепкий организм устоял. И врачи помогли – лечением, уходом, да просто добрым словом и верой в лучшее. Самоотверженные доктора, что рядом в беде. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов – потому что победа общая, и радость общая. Вся республика теперь уверена –справиться с вирусом возможно. Радость пришла и в дома еще 20 жителей, которые были в контакте с заразившимися, но оказались здоровы и тоже сегодня со своими близкими.

Коронавирус в Бурятии на 9 апреля: нарушителей эпидрежима будут останавливать мобильные группы

Мобильная группа – это, по сути, патруль. Его задача – проверить, нет ли нарушителей режима самоизоляции. Если есть – составить протокол. Размер штрафа определит суд. Начинаются они с суммы в тысячу рублей и до 30 тысяч. При повторном нарушении или причинении вреда здоровью человека или имуществу предусмотрены большие размеры штрафов.

Состоят мобильные группы из работников республиканских министерств, служб, агентств и управлений. У них есть право составить протокол.

Коронавирус в Бурятии на 9 апреля: повышается зарплата всем, кто борется с инфекцией

Глава Бурятии принял решение повысить заработную плату всем врачам, медсестрам и вспомогательному персоналу больниц, которые участвуют в диагностике и лечении коронавируса.

- Мы увеличиваем зарплаты всем медработникам, которые так или иначе задействованы в выявлении и предупреждении коронавируса - по домам ездят, в поликлинике работают или в больнице. У них пойдут стимулирующие выплаты в зависимости от федеральных коэффициентов, которые мы пересчитываем. Так под федеральные выплаты не попадает прочий персонал, который не относится к медицинскому. Мы это приняли на республиканский бюджет. Своим решением мы тоже повышаем, - разъяснил Алексей Цыденов. Сообщение опубликовано в официальном Инстаграме Минздрава Бурятии

Медработникам, которые находятся на своих рабочих местах круглые сутки, как в инфекционной больнице, за время простого нахождения там после смены будет дополнительная оплата в размере среднемесячной заработной платы.

Конечно, это не решение всех проблем. Но солидная поддержка. Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 9 апреля 2020 года.