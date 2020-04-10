Бизнес поддерживает Иркутскую область в борьбе с коронавирусом

Основатель Благотворительного фонда +7 Тимофей Кургин включился в борьбу с коронавирусом и регулярно поддерживает Иркутскую область в деле профилактики и лечения опасной инфекции.

Маски для волонтеров и бокс для СПИД-центра

Так, Фонд +7 передал несколько тысяч масок в Министерство молодежной политики Иркутской области для волонтеров акции #МыВместе. Часть средств защиты отправится в Новую Игирму Нижнеилимского района, где маски получат представители волонтерского движения «Начни с себя».

Напомним, что Министерство по молодежной политике региона, администрация Иркутска, Общероссийский народный фронт, волонтерские и общественные организации объединились в проект #МыВместе. Добровольцы оказывают помощь пожилым людям - доставляют на дом продукты и лекарства.

Помимо масок для волонтеров Фонд +7 закупил для Иркутского Центра СПИД микробиологический бокс безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2. Так как в Центре с 3 апреля начала работать лаборатория по проведению тестов на новый коронавирус COVID-19, такое оборудование было необходимо, ведь оно позволяет минимизировать риск заражения сотрудников, которые делают анализы.

- Наша лаборатория способна на молекулярном уровне отследить изменения в организме человека и обнаружить посторонние инфекции, но изначально она создавалась для работы с заболеваниями, передающимися через биологические жидкости, а не воздушно-капельным путем. Поэтому дополнительное оборудование нам было необходимо, чтобы обезопасить наших сотрудников, которые находятся на передовой в борьбе с этим вирусом, - отметила главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эндоскопическое оборудование для областной больницы

Напомним также, что для Иркутской областной больницы Тимофей Кургин, председатель попечительского совета Фонда +7 и основатель Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес», приобрел новое современное оборудование на общую сумму 10 млн рублей. Решение направить в Иркутск японские видеоэндоскопы для диагностики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта было продиктовано, в том числе, распространением коронавируса.

- Подобными вопросами должны заниматься не только государство и региональная власть, но и каждый неравнодушный человек, имеющий возможность помогать, в том числе материально. Мы много говорим о социальной ответственности бизнеса, и это правильно. Бизнес может и должен во взаимодействии с властью решать проблемы, которые волнуют людей, - подчеркнул Тимофей Кургин.

Валентина Вобликова, и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области, курирующая вопросы здравоохранения и социального развития, обратила внимание на важность и своевременность поступления современного медицинского оборудования в регион.

- Областная клиническая больница получит два видеогастроскопа, видеоколоноскоп, видеобронхоскоп, бронхоскопы разной модификации. Последние как раз необходимы как для диагностики, так и для лечения легочных инфекций, в том числе вызываемых коронавирусом. С их помощью врачи проводят забор мокроты, которая потом направляется на исследование, - отметила Валентина Вобликова.

Как сообщил Петр Дудин, главный врач Иркутской областной больницы, новое оборудование поступит в эндоскопическое отделение.

- Потребность в нем очень высока, ведь современную медицину без «гибкой» эндоскопии просто невозможно представить, - подчеркнул он. - Такие приборы мы используем, что называется, 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Немаловажно и то, что вместе с эндоскопами мы получим оборудование для их мойки и дезинфекции. То есть люди, которые занимались этим вопросом, подошли к делу очень ответственно. Большое им за это спасибо. Все аппараты очень надежные, есть гарантия, что они будут служить долго и исправно, помогая в диагностике и лечении многих серьезных заболеваний.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, сборка, установка, настройка и регулировка оборудования, обучение специалистов правилам его эксплуатации также оплачены в рамках благотворительного проекта. Кроме того, бизнесмен взял на себя труд по оформлению документации на медицинские приборы и обязательства по устранению возможных недостатков и неисправностей в период действия гарантии.

- У нас есть возможность помогать финансово, и мы стараемся делать это максимально эффективно. Обратившись к специалистам, мы выяснили, какое именно оборудование необходимо, что потребуется для его скорейшего ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания. При таком подходе мы уверены, что приобретенные медицинские приборы врачи начнут использовать в кратчайшие сроки, способствуя скорейшему выздоровлению как можно большего количества пациентов, - подчеркнул Тимофей Кургин.

Стоит отметить, что бизнесмен помогает Иркутской области постоянно. К примеру, летом 2019 года, когда из-за катастрофического наводнения в регионе был введен режим ЧС, сотрудники Благотворительного фонда +7 привезли в Тулун гуманитарную помощь. Кроме того, дети из оказавшихся в зоне паводка территорий смогли, при поддержке +7 и Ассоциации «Русский Лес», объединяющей крупнейшие лесоперерабатывающие предприятия Иркутской области и всей России, отдохнуть в оздоровительных лагерях.

Благотворительная организация, которую курирует Тимофей Кургин, также оказывает адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями. Она имеет прямое отношение к форуму «Движение вверх», поддерживает проект Роя Джонса-младшего «Путь к абсолютной победе», участвует в подготовке спортсменов к участию в международных соревнованиях и реализует еще массу значимых инициатив. Один из ключевых принципов Благотворительного фонда +7 - «Неравнодушие - есть ключ к здоровью общества».

Меры профилактики на предприятиях Ассоциации «Русский лес»

Сегодня все предприятия Ассоциации «Русский лес» внимательно следят за развитием ситуации в связи с разразившейся в мире пандемией вируса COVID-19. В этих непростых условиях создан антикризисный штаб, который ежедневно ведет мониторинг, разрабатывает меры по противодействию распространения коронавируса.

Как сообщила Маргарита Ли, вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес», на территориях предприятий размещены информационные плакаты, демонстрируются видеоролики о мерах профилактики коронавируса. Также людям рассказывают, как правильно обезопасить себя от этой инфекции. На территориях заводов три раза в сутки проводится профилактическая дезинфекция помещений. В зданиях установлены специальные приборы для обеззараживания воздуха. На проходных и перед входом в цеха размещены дезинфицирующие коврики.

Учитывая серьезность ситуации, часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы, совещания между структурными подразделениями проходят в онлайн-режиме.

Однако на предприятиях продолжает трудиться значительное количество работников. В связи с этим введен строгий контроль за самочувствием сотрудников. В случае недомогания человек отстраняется от работы до выяснения причин, каждое утро обязательно измеряется температура приходящих на смену сотрудников, ведется специальный журнал учета их здоровья. Все работники обеспечены многоразовыми масками, медицинскими перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты.

- Здоровье и благополучие людей сейчас на первом месте. Мы со всей ответственностью относимся к вопросу обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности на производстве и считаем, что такое поведение должно стать нормой в повседневной жизни, - подчеркнула Маргарита Ли.