Пасха в Иркутске 2020: что будет отменено, и что будет работать в период самоизоляции

Пасха в Иркутске 2020, согласно церковному календарю, приходится на 19 апреля. К этому дню православные христиане готовятся семь недель: соблюдают Великий пост, стараются ходить в храмы чаще, исповедаются, причащаются. Однако, из-за распространения коронавируса в мире и в России в этом году подготовка у многих пошла не по плану. Сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще в марте призвал христиан воздержаться от посещения храмов и привел в пример жизнь преподобной Марии Египетской, она спасла свою душу, прожив всю жизнь одна в пустыне.

«Пример прп. Марии Египетской говорит о том, что в отдельных, исключительных ситуациях (в подобной ситуации находимся сейчас и мы) воздержание от молитвы в храме не будет грехом, не будет мешать духовной жизни, - опубликовал также на сайте Иркутской епархии обращение к верующим митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. –«В особенной степени наш призыв обращен к пожилым людям, а также к имеющим хронические заболевания – к тем, для которых данная инфекция представляется наиболее опасной».

Но двери церкви не закрыли, богослужения продолжаются. Пасха в Иркутске 2020 наступит в любом случае. Об отменах ночных служб в храмах речи пока не идет. Пасхальные службы начнутся 18 апреля, как обычно в субботу накануне, в 23.00, а в полночь прихожане пойдут крестными ходами вокруг храмов распевая «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем тебе славити».

Пасха в Иркутске 2020: что будет отменено

Пасха для иркутян – это, конечно, праздник, радостью которого принято делить с близкими и друзьями: собираться вместе, биться яйцами, угощать друг друга куличами. Однако, если продлят режим самоизоляции, ходить в гости будет нельзя. Отменятся и все массовые гуляния в центре Иркутска. Не будет концерта в сквере, прогулок по Набережной.

Если будет продлен режим самоизоляции, то музей «Тальцы» в этом году не пригласит к себе на Пасху иркутян. Пока на сайте учреждения сообщается, что он закрыт до 15 апреля. А пока ожидается решение региональных властей, «Тальцы» решили запустить он-лайн конкурс на тему «Пасхальные чудеса» и просят присылать фотографии своих творений на электронную почту музея.

Остальные учреждения культуры – музеи, Филармония, Органный зал - также готовили выставки, концерты, фестивали к светлому празднику. Если режим самоизоляции будет продлен после 12 апреля, то и их проведение отменят в Иркутске.

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