Песни Великой Победы: Марш «О конце войны»

«А где-то солдатиков в сердце осколком, осколком толкало, а где-то разведчикам надо добыть "языка". Эта песня Владимира Высоцкого не получила широкой популярности, но она наполнена таким глубоким смыслом, что не теряет актуальности и в наши дни. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запустила новый проект «Песни Великой Победы».

ИЗ ИСТОРИИ

Владимир Высоцкий посвятил Великой Отечественной войне много песен. Поэта часто спрашивали, почем его так волновала эта тема. В ответ он говорил о чувстве вины и досаде из-за того, что не мог принять участие в тех событиях. Он также рассказывал, что в ходе творческого процесса всегда старался поставить себя на место того, кто воевал.

Многие люди, слышавшие песни Владимира Высоцкого о Великой Отечественной войне, были уверены, что автор сам прошел окопы и бои, был летчиком или танкистом. Но в 1941 году певцу было только три года. Сам Высоцкий о рождении своих песен писал так: «Десять процентов я беру из чьих-нибудь рассказов и собственных впечатлений, а на девяносто процентов придумываю. Иначе нет тайны, ее даже песней не назовешь, какая же это поэзия?! Героев я не ищу - в каждом из нас похоронено по крайней мере тысяча персонажей. Есть глаз, есть ухо, слышишь и видишь все вокруг. Трудно объяснить, где я беру героев для песен – они повсюду». Тема войны для Высоцкого – это, прежде всего, благодарность тем, кто не дожил до Победы, и тем, кто остался жив, пройдя все фронтовые дороги. Искренность и патриотизм его военных песен близки и понятны не только ветеранам, но и новому поколению, не знавшему войны. Эти песни пробуждают чувство гордости за свой народ, за родную землю.

Этот выпуск посвящаем песне

Марш «О конце войны»

Автор: Владимир Высоцкий.

Уже не маячат над городом аэростаты, Замолкли сирены, готовясь победу трубить. Но ротные все-таки выйти успеют, успеют в комбаты, Которого все еще запросто могут убить.

Вот уже очищают от копоти свечек иконы, И душа, и уста - и молитвы творят, и стихи. Но с красным крестом все идут и идут, и идут эшелоны, А вроде по сводкам потери не так велики.

Вот со стекол содрали кресты из полосок бумаги, Вот и шторы - долой! Затемненье уже ни к чему. А где-нибудь спирт раздают, раздают перед боем из фляги, Он все выгоняет - и холод, и страх, и чуму.

Вот уже довоенные лампы горят вполнакала, И из окон на пленных глазела Москва свысока. А где-то солдатиков в сердце осколком, осколком толкало, А где-то разведчикам надо добыть "языка"(4 раза).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Петров, мэр Ангарска:

- Оба моих деда прошли всю войну – от первых дней до победного мая 1945-го. Как большинство фронтовиков, они не любили рассказывать о тех тяжелых днях. По крупицам отдельных фраз мы знали, что один из них выжил в кровопролитном сражении – форсировании Днепра. Другой познал все тяготы выхода из окружения в первые годы войны. И лишь сейчас, я начинаю до конца понимать, что стоила им та война, через какие испытания они прошли, ради чего бились и почему не любили вспоминать те роковые дни.

Каждое 9 Мая дед накрывал стол для друзей-фронтовиков. Я тогда еще был слишком мал, не помню, какие песни они пели. Но чувствовалось, что для них это была особенная дата, праздник, включающий в себя очень многое: святую память об убитых товарищах, радость первых побед, робкую надежду вернуться живым и огромную любовь к родному дому и близким.

Сам я вырос на творчестве Владимира Высоцкого. Произведения о войне – особенно проникновенные… до мурашек.

Память о Великой Отечественной войне важна не только как дань уважения людям, подарившим нам мир. Она нужна, прежде всего, нам и нашим детям, для того чтобы не забывать откуда мы родом, черпать в ней уверенность и силы, отчетливо знать что мы – великая страна, умеющая побеждать!

Фото: Пресс-служба администрации Ангарска.