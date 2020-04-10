Президент Ким Ир Сен и Я. Т. Новиченко

Прошло несколько месяцев после освобождения Кореи (15 августа 1945 г.) от японской военной оккупации (1905 – 1945). 1 марта 1946 г. в Пхеньяне, на Привокзальной площади, проходил митинг, посвященный 27-й годовщине Первомартовского народного восстания общенационального масштаба, на которое встал корейский народ против японского репрессивного режима.

На трибуне – Ким Ир Сен и другие руководители Кореи, а также комсостав Советской Армии в Корее. В тот день Ким Ир Сен выступил с речью. А тут откуда-то из толпы вырвалась и полетела с шипением граната неподалеку от трибуны. Было ясно: это дело рук террористов, орудовавших под эгидой США. В тот критический момент младший лейтенант Красной Армии Я. Т. Новиченко, выполнявший у трибуны задание охранной службы, рванулся вперед и повалился на нее. Почти одновременно с этим раздался взрыв. Кисть правой руки взрывом оторвало. В груди и ногах у советского офицера было немало осколков. В голову металлом ударило. Понесли его в госпиталь – на операцию.

Ким Ир Сен обеспокоенным голосом сказал: у него кисть правой руки оторвана, может, пролито немало крови, и подробно узнавал, как его лечат, послал медикаменты и тонизирующие средства. И еще: часто направлял сотрудников в госпиталь, где лежит раненый.

Позже Яков Тихонович в интервью с советским корреспондентом сказал: «Я в госпитале размышлял. Ну, какой же это подвиг? Разве мог в этот момент поступить иначе я, офицер Советской Армии, коммунист? Нет, не мог».

Ким Ир Сен отметил: Новиченко – отличный воин-интернационалист, проявить такую самоотверженность не просто. Корея была освобождена совсем недавно, и, конечно, пока еще не было системы награждения орденами и медалями. И нечем было наградить за подвиг. Но Ким Ир Сен не мог просто вернуть офицера в родную страну. И он послал Якову Тихоновичу подарок – свой настольный серебряный портсигар с надписью:

«Герою, 1 марта, Новиченко.

От Председателя Временного Народного Комитета

Северной Кореи Ким Ир Сена».

Встреча Ким Ир Сена с ним состоялась позже – в мае 1984 г. Президент, возглавив партийно-государственную делегацию КНДР, нанес официальный дружественный визит в СССР.

По пути в Москву он на Новосибирском вокзале встретился с Яковым Тихоновичем Новиченко, и они тепло обнялись.

… Прошло много десятков лет. Но у Ким Ир Сена была не забыта его фамилия. Несколько лет назад он рассказывал своим сотрудникам о подвиге Якова Тихоновича. Мне кажется, сказал Президент, он, может быть, жив, если считать его возраст. И по его совету начали искать того советского офицера. Было проведено необыкновенно широкое обследование: знакомство со всеми воспоминаниями советских генералов, находившихся в Корее в первые дни после ее освобождения, изучение исторических материалов архива, посылка людей в разные места для уточнения его местожительства. И, наконец, нашелся Яков Тихонович, который живет в самом уединенном в Сибири поселке, отдаленном в километрах 300 от центра Новосибирской области. Вот так состоялась долгожданная встреча на Новосибирском вокзале …

В тот день Ким Ир Сен с глубоким волнением упоминал всем собравшимся об интернациональном подвиге, совершенном Я. Т. Новиченко в Корее. Сибиряк сказал Президенту, что и ныне он свежо помнит, какую большую заботу и внимание проявлял Президент, когда он лежал в госпитале. Очень рад встрече с вами, отметил Ким Ир Сен и интересовался его здоровьем и семьей. «Спасибо, я здоров. У меня шесть детей, 11 внуков и внучек», – ответил Яков Тихонович. Президент, улыбаясь, сказал: приглашаю вас в Корею, приезжайте вместе с супругой, со всеми детьми, конечно же, и с внуками и внучками.

После этого Яков Тихонович и его родные почти ежегодно были в гостях в КНДР. Ким Ир Сен каждый раз, выкроив время, принимал гостей – то беседовал с ними, то подарил им золотые часы с его именем. Президент всегда просто и тепло относился к ним, как к родным своей семьи, то ласково поглаживая внуку по щекам, давая в руки внучке лакомства. И дети звали Президента «дедушкой», а Яков Тихонович – старшим братом.

Советскому гражданину Якову Тихоновичу Новиченко было присвоено звание Героя Труда КНДР вместе с золотой медалью «Молот и Серп» и Орден Государственного Знамени I степени.

«Когда вы приедете в нашу страну, я буду встречать вас как старого соратника, как друга, как спасителя моей жизни, буду так относиться к вам. Я навеки буду любить вас», – сказал Президент Ким Ир Сен.

Эти его слова, его благородное чувство долга в отношении Я. Т. Новиченко передаются и будут передаваться из века в век.

Материалы предоставлены КНДР.