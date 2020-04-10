Иркутск довирусного периода и во время пандемии: найдите 10 отличий

В соцсетях сейчас много пишут о том, что мы потеряли из-за необходимости сидеть дома – из-за режима самоизоляции. Но, кажется, мы больше приобрели: мы приобрели понимание, насколько ценны встречи с друзьями, как важно бережно относиться к своему здоровью и здоровью наших близких, как это здорово гулять пешком по вечерам после работы, на которую можно ходить, как прекрасно вдыхать воздух с Ангары полной грудью.

Для кого-то самоизоляция стала настоящим испытанием, кто-то давно мечтал посидеть дома, однако, всем нам нужно понимать, что мера эта вынужденная, принятая для того, чтобы уберечь жизни и здоровье сибиряков.

А пока все сидят дома, предлагаем вам серию фотографий Иркутска «до и после» – каким любимый город был до коронавируса и как сейчас выглядят его улицы.

Иркутяне стараются теперь не подходить друг другу ближе, чем на 1.5 метраФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поцелуи под запретомФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любимый горожанами остров Юность пустуетФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На набережной Ангары безлюдноФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 130-м квартале никто не фотографируется у бабраФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свадьбы отменены. Влюбленным придется подождать до 1 июняФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне также не гуляют в сквере КироваФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не вдыхают свежий воздух у АнгарыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутск избавился от пробокФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лишний раз из дома сибиряки не выходятФото: Юлия ПЫХАЛОВА

У Вечного огня - никогоФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Встретить на улице прохожего теперь редкостьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хроники коронавируса: почему в гипермаркетах Иркутска ограничили продажу сахара, овощей, картофеля и лимонов? 00:00 00:00

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