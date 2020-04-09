2020-04-09T13:44:32+03:00
Общество

Тамара Климина: Усть-Кутский район надеется на лучшее, но готовится к росту заболеваемости

Сейчас в районе нет выявленных случаев коронавирусной инфекции, и здесь делают все, чтобы предупредить ее распространение
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Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина: В Усть-Кутском районе на сегодня нет коронавирусной инфекции. И, мы надеемся, не будет. Но на случай неблагоприятного сценария районная администрация готовится и применяет меры профилактики. Фото предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского района.Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина: В Усть-Кутском районе на сегодня нет коронавирусной инфекции. И, мы надеемся, не будет. Но на случай неблагоприятного сценария районная администрация готовится и применяет меры профилактики. Фото предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского района.
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Помогаем мамам с детьми

Большинство предприятий в Усть-Кутском районе имеют непрерывный производственный цикл. Останови их на несколько часов, дней или недель - и рабочий режим предприятие будет восстанавливать очень долго. Большая часть жителей Усть-Кута продолжает ходить на работу. С маленькими детьми, дошкольниками и младшими школьниками кто-то должен оставаться.

Открытие 18 дежурных групп в 14 детских садах Усть-Кутского района сейчас согласовывается с профильными надзорными ведомствами. Районная администрация просит всех работодателей пойти навстречу мамам с детьми до 14 лет. По возможности перевести их до 12 апреля на удаленную работу или освободить от нее с сохранением заработной платы.

Просим граждан оставаться дома

Рейды по населенным пунктам Усть-Кутского района проводит местная полиция. Людям на улице рассказывают о необходимости самоизоляции, убеждают оставаться дома и применять средства индивидуальной защиты.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского района.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского района.

Многие дети, у которых занятия в школе сделали дистанционными до 30 апреля, вместо дома оказались на улице. Рейды для выявления школьников проводятся практически ежедневно, в рамках комендантского часа. Любого ребенка на улице могут задержать, и его родителям придется нести административную ответственность.

Делаем транспорт безопаснее

Все автобусы маршрутных такси дважды в день обрабатываются антисептическими растворами. Чтобы это делать централизованно, МУП «Автодор» предоставил свою базу для машин всех перевозчиков города. Дезинфицирующие средства для общественного транспорта закупили некоторые социально ответственные предприятия Усть-Кута.

Теперь на въезде в Усть-Кут со стороны Братска дежурит пост ДПС, на котором большинство приезжающих в город проходят температурный контроль. Сотрудник ДПС беседует с водителями большегрузов, если транспорт транзитный, его направляют по объездной дороге, в обход города Усть-Кута.

Температуру тела бесконтактным термометром измеряют водителям автомобилей и пассажирам междугородних автобусов. При выявлении человека с признаками ОРВИ и простуды (если это житель Усть-Кута) к нему направят медицинскую помощь по месту проживания.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского района.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского района.

Раздаем защитные маски

Усть-Кутский район, как и остальные территории Иркутской области, столкнулся с отсутствием в аптеках медицинских масок. А районная администрация обязана обеспечить ими подведомственные бюджетные учреждения. По личной инициативе администрация Усть-Кутского района обеспечила масками полицию и водителей маршрутных такси.

Изучив опыт, маски решили делать самодельные и многоразовые. Для этого закупили материал, максимально похожий на ткань защитных костюмов, которые применяют в больницах и лабораториях. Почти неделю около 3600 масок шили все сотрудницы муниципальных предприятий, кто умеет шить.

Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес», чьи предприятия работают в Усть-Кутском районе, по просьбе мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной на свои средства закупила многоразовые маски для усть-кутских пенсионеров и малообеспеченных граждан.

Усиливаем районную больницу

Еще одно предприятие, которое работает на территории Усть-Кутского района, помогло подготовить усть-кутскую районную больницу к возможной работе в сложных условиях. Иркутская нефтяная компания выделила более 18 млн рублей на закупку важного оборудования.

Это 19 настенных и 11 передвижных рециркуляторов, которые обеззараживают воздух, дополнительный аппарат ИВЛ за 2,8 млн рублей, биохимический анализатор для анализов крови, другое медицинское оборудование. На сегодня в больнице 10 аппаратов ИВЛ, два из них требуют ремонта. Заказанные для ремонта компрессоры и 7 концентраторов кислорода также оплатила ИНК.

Планируем профилактику в местах массового присутствия

Усть-Кутский район планирует закупку необходимого оборудования для профилактической работы. Около 50 рециркуляторов для обеззараживания воздуха предназначены для бюджетных учреждений - школ и детских садов.

Еще одна нужная покупка: медицинский тепловизор, который стоит около 400 тысяч рублей за аппарат. Он позволяет проверять температуру у группы людей до 40 человек. Это очень важно для помещений с большим потоком людей, например, здания железнодорожного вокзала и залов аэропорта.

Спасаем малый бизнес

В Усть-Кутском районе нет выявленных случаев коронавирусной инфекции, но малый бизнес сферы услуг и торговля непродовольственными товарами в полной мере страдают от профилактики. Из-за эпидемиологической ситуации они теряют доходы, и скоро мы можем потерять их.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского района.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского района.

Некоторые продовольственные магазины наступили на грабли собственной «оптимизации», потому что когда-то решили получить статус общепита, который сейчас категорически закрыт. За каждую точку приходится по-настоящему бороться: все потери бизнеса отражаются на бюджетной сфере, нужно попытаться сохранить то, что возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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