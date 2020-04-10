Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 апреля 2020: всех врачей «скорой» проверят на инфекцию

Коронавирус в Иркутске, новости на 10 апреля. Увы, болезнь пока не отступает. Число заболевших коронавирусом в Иркутске и регионе увеличивается - по последним данным инфекция подтвердилась у 21 человека ( данные уточняются). Умерли двое - мужчины 62 и 88 лет с тяжелым течением коронавируса. Выздоровевших от коронавируса в нашем регионе пока нет, но лечение, разумеется, обеспечивается всем. Посмотрите карту распространения инфекции по данным на 9 апреля ( подробности)

Эти цифры очередной раз напоминают, что сейчас нужно поберечься и, если нет необходимости присутствовать на работе, то побыть дома. Режим самоизоляции действует в Иркутской области как минимум до 12 апреля, и, вероятно, по решению властей будет продлен. Ведь это один из основных способов, как остановить распространение заразы. Врио главы региона Игорь Кобзев сообщил, что рассматриваются варианты продления этого режима, окончательное решение будет принято завтра (подробности)

Коронавирус в Иркутске на 10 апреля: «Формируются внутренние очаги инфекции»

Мы входим в очень ответственный этап эпидемии: у нас не только регистрируются завозные случаи, но и формируются внутренние очаги инфекции, - поделился мнением ректор Иркутского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой инфекционных болезней Игорь Малов. - Этот период опасен тем, что он может привести к взрывному характеру заболеваемости по типу Италии, Испании, Нью-Йорка. И тогда мы будем поставлены в крайне сложную ситуацию – и медицинскую, и экономическую. (подробности)

Коронавирус в Иркутске на 10 апреля: Тестирование идет в пяти учреждениях

Чтобы этого не допустить, принимаются все возможные меры. Вот уже пятое учреждение в Иркутске подключается к тестированию на коронавирус – больница РЖД. За день ее специалисты будут проверять более 100 анализов горожан, и все сомнительные и положительные результаты отправлять для окончательного вердикта в новосибирский центр «Вектор». Также анализы на COVID-19 исследуют в СПИД Центре, Противочумном институте, в Центре гигиены и эпидемиологии Иркутской области и в Диагностическом центре. (подробности)

Коронавирус в Иркутске на 10 апреля: Проверят здоровье врачей «Скорой»

В ближайшие дни на коронавирус проверят тех, кто первым приходит к заболевшим людям - врачей скорой помощи. Анализы сдадут все без исключения медики, кто работает на выездах. Отметим, что сейчас к иркутянам из группы риска (кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с зараженными) на дом отправляется только защищенная спецбригада в респираторах и противочумных костюмах.

Кроме того, в Иркутской области создан резервный набор медицинских масок. Они предназначены соцработникам и пожилым людям, к которым они приходят на дом. (подробности)

Коронавирус в Иркутске на 10 апреля: Школьникам начнут выдавать продуктовые наборы

С 13 апреля школьникам в Иркутске начнут выдавать продуктовые наборы. Речь о тех, кому положено бесплатное питание – это инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных семей, сироты, те, кто под опекой, а также переселенцы. Пока уроки ведутся дистанционно, они не обедают в школе, и поэтому будут получать провизию на дом. Что входит в набор? Гречка и рис, макароны, растительное масло, рыбные консервы, сгущенка, сок, сладкие мини-рулеты, мармелад – то, что подолгу не портится. Продуктовые наборы выдадут 19 тысячам школьников. (подробности)

Такова ситуация с коронавирусом в Иркутске на 10 апреля.