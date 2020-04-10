Коронавирус в Бурятии, последние новости на 10 апреля 2020: призыв проедут позже, а бизнес начал работать

Коронавирус в Бурятии на 10 апреля. Цифры заболеваемости весьма серьезные. По последним данным, 60 больных, 9 выписано, 1 человек умер ( данные уточняются). Кроме Улан-Удэ, есть очаги инфекции в Баргузинском, Иволгинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Прибайкальском районах. Первая проба одной из больных пневмонией жительниц Джидинского района тоже дала положительный результат, ее перепроверяют в Иркутске.

Коронавирус в Бурятии на 10 апреля: Если режим самоизоляции не будет соблюдаться, его ужесточат

Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на главный вопрос, который интересен сегодня всем. Пр каких условиях и как будет продлеваться или укорачиваться режим самоизоляции в республике.

- Три фактора. Первый - это развитие ситуации с коронавирусом. Второе – это ситуация в экономике. И третье - это поведение тех, кого мы допустили до работы. Если они все правила ( эпидемические — маски, перчатки у сотрудников, дистанция 1, 5 метра -авт.( соблюдают, тогда мы продолжаем ослаблять режим. Если, наоборот ,видим безответственное отношение - то будем ужесточать.

Глава Бурятии напомнил об ответственности перед собой и окружающими в период эпидемии.

Коронавирус в Бурятии на 10 апреля: призыв проведут позже

- В соответствии с указанием Генерального штаба России, заседания призывных комиссий начнутся не ранее 13 апреля, но основная работа по весеннему призыву начнется после праздников, с 12 мая. Если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, в тех районах, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, просьба начать заседания районных призывных комиссий со второй половины апреля, чтобы не затягивать работу, - сообщил военный комиссар республики Александр Трубников.

Отправка новобранцев к месту службы запланирована не ранее 20 мая 2020 года. Все призывники будут проходить обязательное тестирование на коронавирус перед отправкой в воинскую часть. Сегодня в армии нет случаев коронавируса. Четыре раза в день измеряют температуру у солдат, а помещения проходят обеззараживание

Коронавирус в Бурятии на 10 апреля: бизнес начал работать

Мы стали немножко «отпускать бизнес», снижать ограничительные мероприятия. Начал бизнес работать, - цитирует прес-служба правительства Бурятии слова главы республики Алексея Цыденова. - Уже более 20 тысяч человек на законных основаниях могут прийти на свои рабочие места. Но здесь главное: это не значит, что все должны расслабиться. Это допуск к работе при условии соблюдения всех норм безопасности, санитарно-эпидемических правил. Использования масочного режима, использования перчаток на рабочем месте или при контакте с людьми, дезинфекции рук, контактных поверхностей.

Коронавирус в Бурятии на 10 апреля: медикам повысят зарплату и застрахуют

В республику уже поступило около 30 млн рублей на повышение зарплат врачам, которые занимаются лечением больных с коронавирусом. После будут поступать еще средства, более весомые. Но этого мало. В республике приняли решение застраховать весь персонал больниц, который работает с больными коронавирусом. Это решение касается не только врачей, но и медсестер, и всего вспомогательного персонала, который ежедневно идет на риск, помогая больным.

Такое решение ситуации накануне было предложено и в Иркутске, оно вызвало поддержку самих медиков.

Коронавирус в Бурятии на 10 апреля: общественный транспорт стал ходить реже

Коронавирус в Бурятии, по данным на 10 мая, наступает. В связи с этим много людей находится дома, а транспорт стал ходить реже. Так, по графику, представленному администрацией Улан-Удэ, на линию выйдет 27 вагонов трамвая. В непиковое время их нтервал движения 19-26 минут. А по одному из маршрутов — только в час пик. Городские автобусы ходят 10 апреля по графику выходного дня, а частные в непиковое время держат интервал в 30 минут — час. Три из них вообще не выйдут на линию.

Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 10 апреля 2020 года.