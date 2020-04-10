Друг с доставкой на дом: в питомнике К-9 теперь можно выбрать домашнего любимца через интернет

Из-за распространения коронавируса на вынужденной самоизолции находятся не только люди, но и бездомные животные. Собаки и кошки из питомника К-9 уже очень долго не встречали посетителей которые могли бы приласкать их и забрать к себе домой. А ведь в приюте живет больше 700 животных, которые не могут ждать, пока закончится эпидемия, и хотят попасть к любящим хозяевам уже сейчас. Чтобы помочь котятам и щенкам обрести семью, в питомнике решили напомнить иркутянам, что они могут выбрать понравившегося питомца через интернет, а потом его доставят прямо к вам домой!

"У нас и раньше была такая услуга, но ей редко пользовались, - рассказывает директор питомника К-9 Вячеслав Славин. - Сейчас люди не могут приехать к нам, поэтому стали чаще просить привезти щенка на дом. Они смотрят фотографии собак и кошек на сайте, а потом звонят нам, чтобы взять понравившегося питомца. Работники подробно рассказывают о конкретной собаке или кошке и об особенностях ее характера, а также отвечают на все возникающие вопросы".

Конечно, не всем удается ужиться с четвероногим другом, которого они выбрали через интернет. В идеале потенциальные хозяева должны приехать в приют сами и своими глазами увидеть четвероногого, пообщаться с ним, поиграть или даже сходить на прогулку. В таком случае знакомство получается более близким, и тогда процент возврата животных не превышает 3 процентов. А при выборе питомца онлайн можно не заметить некоторых важных нюансов. Поэтому в таком случае процент отказов вырастает до 10 процентов.

Как работает доставка четвероногого друга на дом? После обсуждения всех деталей собаку или кошку везут по указанному адресу на служебной машине со специальной клеткой. Во время доставки новому владельцу еще раз рассказывают о животном и объясняют, как за ним ухаживать.

"Каждый домашний любимец чипирован, и, как только человек соглашается стать его хозяином, его сразу вносят в базу данных, - объясняет Вячеслав Славин. - Если питомец вновь попадет к нам, потому что его выбросили на улицу или издевались над ним, то мы добавим такого недобросовестного владельца в "черный список" и больше ему никого никогда не отдадим".

Кинологи с большим опытом уже очень хорошо разбираются в людях, которые берут щенков и котят из приюта. Говорят, тех, кто берет любимца для дома и семьи, видно сразу. Аферистам, которые собирают деньги на операцию якобы для больных зверушек, питомцы тоже не достанутся - специалисты, как правило, слишком хорошо знают таких мошенников и ни за что не доверят им питомцев. Поэтому звери из питомника К-9 точно попадут в хорошие руки. Ну а, если вы тоже хотели выбрать животное в приюте, но вас остановил карантин, то срочно заходит на сайт К-9 и выбирайте собаку или кошку по душе.