2020-04-10T10:45:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый умерший от коронавируса житель Иркутска контактировал с двумя зараженными

Однако не стоит говорить, что он заразился одновременно двумя штаммами вируса
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Первый умерший от коронавируса житель Иркутска контактировал с двумя зараженными.Первый умерший от коронавируса житель Иркутска контактировал с двумя зараженными.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Шестого марта в Иркутске умер первый зараженный коронавирусом. Эту смерть долго обсуждали в регионе, для многих она стала шоком - 62-летний мужчина до болезни был достаточно здоровым человеком. Однако болел он очень тяжело, и организм, в конце концов не выдержал.

-Погибший от коронавируса мужчина контактировал с двумя разными зараженными, - объяснила ""КП" в Иркутске и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева. - Один из них приехал с отдыха в Таиланде, второй - из Бурятии. Вполне может быть, чло он пересекался еще с кем-то, круг общения человека точно не отследишь.

Напомним, что в соседней Бурятии количество больных сегодня больше, чем где-либо в Сибири. А, по оценкам минздрава России, по распространенности болезни на 100 тысяч населения соседи в тройке по всей России, уступая Москве и Сыктывкару.

Произошла трагичная случайность. В результате этого общения он получил, говоря простым языком, слишком большую дозу вируса, который атаковал клетки его организма. . По последним данным, на 10 апреля в Иркутской области заболели коронавирусом 22 человека, двое из них погибли, одна женщина в тяжелом состоянии. Еще у 20 — подозрение на инфекцию.

Сегодня в Иркутске продлен режим самоизоляции еще на неделю. Это должно остановить вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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