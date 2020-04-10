Первый умерший от коронавируса житель Иркутска контактировал с двумя зараженными

Шестого марта в Иркутске умер первый зараженный коронавирусом. Эту смерть долго обсуждали в регионе, для многих она стала шоком - 62-летний мужчина до болезни был достаточно здоровым человеком. Однако болел он очень тяжело, и организм, в конце концов не выдержал.

-Погибший от коронавируса мужчина контактировал с двумя разными зараженными, - объяснила ""КП" в Иркутске и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева. - Один из них приехал с отдыха в Таиланде, второй - из Бурятии. Вполне может быть, чло он пересекался еще с кем-то, круг общения человека точно не отследишь.

Напомним, что в соседней Бурятии количество больных сегодня больше, чем где-либо в Сибири. А, по оценкам минздрава России, по распространенности болезни на 100 тысяч населения соседи в тройке по всей России, уступая Москве и Сыктывкару.

Произошла трагичная случайность. В результате этого общения он получил, говоря простым языком, слишком большую дозу вируса, который атаковал клетки его организма. . По последним данным, на 10 апреля в Иркутской области заболели коронавирусом 22 человека, двое из них погибли, одна женщина в тяжелом состоянии. Еще у 20 — подозрение на инфекцию.

Сегодня в Иркутске продлен режим самоизоляции еще на неделю. Это должно остановить вирус.