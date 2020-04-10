По состоянию на 10 апреля в нашем регионе официально зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 20 человек находятся на лечении, 2 пациента скончались, и еще у 20 сомнительные анализы, которые нуждаются в подтверждении. Хотите узнать, в каких районах больше всего заразившихся COVID 19 и кто в зоне риска? Для вас - карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 апреля.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 апреля: больше всего заболевших в областном центре. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Пациенты с подтвержденным диагнозом по-прежнему есть только в 5 муниципальных образованиях региона. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 апреля гласит, что самое большое количество заболевших зарегистрировано в областном центре - 17 из 22 случаев. Но не каждый из них привез опасную заразу из-за границы. 3 пациента вернулись с вирусом из Тайланда, 1 - из Бурятии, еще один - из Санкт-Петербурга. Остальные же подцепили COVID 19 уже в городе.

Намного меньше зафиксированных случаев коронавируса в Ангарском городском округе - там их всего 2. И вот они как раз привезли опасную заразу с отдыха за рубежом. Первым пациентом с COVID 19 не только в городе нефтехимиков, но и во всем регионе признана женщина, которая вернулась с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Второй житель Ангарска с таким диагнозом заразился в Тайланде.

Одним из первых опасный вирус обнаружили у братчанина. Он приехал из Испании прямо в разгул эпидемии в Европе, поэтому не стал подвергать опасности своих друзей и соседей и закрылся на самоизоляции. Спустя 10 дней мужчина сдал анализ на COVID 19, который дал положительный результат. К слову, он вполне может стать первым жителем Иркутской области, который излечился от коронавируса: в скором времени его планируют выписать из больницы.

Еще по одному случаю заболевания COVID 19 появилось в Осинском и Аларском районах. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 апреля пополнилась этими муниципальными образованиями позже всех - в течение этой недели. Женщина из Осинского района заразилась опасной болезнью, когда была в Бурятии, а житель Аларского района подцепил вирус, когда ездил по делам в Москву.

Хоть карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 апреля не пополнилась новыми территориями, это еще не значит, что жители других населенных пунктов в безопасности. Соблюдайте режим строгой самоизоляции, который, напомним, продлили в нашем регионе до 19 апреля. Старайтесь не выходить на улицу без причины, держитесь ото всех прохожих на расстоянии 1,5 - 2 метра, чаще мойте руки и не забывайте надевать защитную маску в местах массового скопления людей.