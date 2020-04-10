2020-04-10T14:44:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Иркутске до 19 апреля 2020: решение принято

Всех прибывающих из-за рубежа и из других регионов страны отправляют на карантин, продление нерабочей недели до 19 апреля в Иркутске - факт
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Продление нерабочей недели в Иркутске до 19 апреля 2020: решение принято.Продление нерабочей недели в Иркутске до 19 апреля 2020: решение принято.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Это решение — продление нерабочей недели в Иркутске до 19 апреля 2020 года — далось, конечно, непросто. Ведь простаивают многие фирмы, предприниматели несут убытки. Сотни тысяч жителей региона находятся в вынужденном отпуске. Но по-другому нельзя. Прежде всего потому, что в Иркутске начал формироваться собственный очаг инфекции.

По последним данным, в регионе диагностировали 22 случая коронавируса. Два человека погибли, 20 находятся в больнице. Еще у 20 — подозрение на эту инфекцию. Но обратите внимание: из 17 заразившихся в областном центре только четыре «завозных» случаев — три туриста из Таиланда, по одному вернувшемуся из Санкт-Петербурга и Бурятии. Остальные 12 подхватили вирус уже в Иркутске, общаясь с теми, кто заболел. Именно этим объясняется решение о продлении нерабочей недели в Иркутске до 19 апреля 2020.

На этот момент обратила внимание и.о. министра здравоохранения региона Наталья Ледяева, рассказывая о причинах смерти одного из умерших — относительно крепкого 62-летнего мужчины.

-Погибший от коронавируса 62-летний мужчина контактировал с двумя разными зараженными, - объяснила она "КП" в Иркутске. - Один из них приехал с отдыха в Таиланде, второй - из Бурятии. Вполне может быть, что он пересекался еще с кем-то, круг общения человека точно не отследишь.

Напомним, что в соседней Бурятии количество больных сегодня больше, чем где-либо в Сибири — 61 случай, в стационаре продолжают лечение 47 человек. Еще 13 — на подозрении. У каждого из заболевших был очень широкий круг общения, врачи уже проверили 2, 4 тысячи человек. А, по оценкам минздрава России, по распространенности болезни на 100 тысяч населения республика в тройке по всей России, уступая лишь Москве и Сыктывкару.

– Наша задача - подготовиться к любым вариантам развития событий, - отметил врио главы региона Игорь Кобзев. - Поэтому в режим повышенной готовности переводятся все медицинские организации. Увеличиваем число коек для приема пациентов. Создаем кадровый резерв медицинских работников и врачей.

Ограничения не сняты для тех, кто прибывает из-за рубежа и из тех регионов страны, где много случаев коронавируса. Их по-прежнему будут отправлять на строгий карантин под контроль правоохранительных органов. Авиакомпании будут предупреждать пассажиров, покупающих билет, о том, что 2 недели им предстоит провести в одиночестве. В каждом районе за доставкой прибывших к месту изоляции обязаны следить администрации, везде появятся свои обсерваторы.

- Мы принимаем меры, чтобы поддержать экономику региона, малый и средний бизнес, людей, оставшихся без работы, - сказал Игорь Кобзев. -Решение о самоизоляции далось непросто, но и выбор у нас сегодня сложный — снижение уровня комфорта или жизни людей.

Выбор очевиден. Продление нерабочей недели в Иркутске до 19 апреля состоялось. Еще на неделю будут закрыты торговые центры, точки общественного питания, все места массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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