Коронавирус в Бурятии, последние новости на 11 апреля 2020: здоровье врачей будут проверять еженедельно

Коронавирус в Бурятии на 11 апреля. С одной стороны, цифры заболеваемости достаточно высоки. 61 заразившийся. Но есть и позитив — уже выписано с выздоровлением 12 человек, буквально за два последних дня. ( Цифры в течение дня изменятся). Очаги инфекции в самом Улан-Удэ и еще шести районах.

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 11 апреля 2020: здоровье врачей проверяют каждую неделю

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила: ни один из врачей республиканской инфекционки, по данным на 11 апреля, не заражен коронавирусом. Это очень важный результат. Значит, медики, которые уже 2 недели отработали, в буквальном смысле слова находясь вместе с больными круглосуточно, не выходя из больницы, все сделали правильно. Смоги себя защитить. А это очень ценно.

Решено, что теперь каждую неделю будут проверять здоровье всех, кто работает с больными и врачей «Скорой».

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 11 апреля 2020: платные исследования — дело будущего

Отвечая на частый вопрос о платных исследованиях на коронавирус, Евгения Лудупова отметила — что это дело будущего. Заинтересованные частные клиники есть, но пока они должны получить все разрешительные документы . Пока же в Бурятии ежедневно в 6 лабораториях ( 5 — Минздрава и 1 — Роспотребнадзора) делают до тысячи проб, и этого достаточно. Бесплатно делают исследования всем, кому это необходимо. Кроме контактных и вернувшихся из-за рубежа, это и люди с тяжелыми ОРВИ, все больные пневмониями.

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 11 апреля 2020: онкодиспансер работает в режиме телемедицины

Какие бы ни бушевали эпидемии, вопрос о помощи онкобольным будет стоять остро, прекращать такую помощь нельзя. Онкодиспансер Бурятии использует возможности телемедицины.

Специалисты онкодиспансера проводят телеконсультации с врачами и пациентами из центральных районных больниц ежедневно. Такой формат консультаций очень удобен для пациентов. По видеосвязи они могут задать интересующие вопросы, получить назначения и обсудить лечение.

Кроме того, это экономит время, силы и финансы, ведь пациентам не нужно ездить в Улан-Удэ на консультации к врачу-онкологу, а приехать на лечение и госпитализацию в уже назначенный день.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 11 апреля 2020 года.