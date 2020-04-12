Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 апреля 2020: в регионе 15 очагов инфекции

Коронавирус в Иркутске на 12 апреля. Последние новости таковы: число больных за сутки выросло на четверых. Теперь в регионе 26 человек с диагнозом коронавирус. Двое мужчин на неделе умерли. Болезнь не расширила географию, но стало больше тех, кто заразился внутри Иркутской области. К конкретике.

Коронавирус в Иркутске на 12 апреля: статистика болезни

Итак, среди пациентов с коронавирусом, которые сейчас проходят лечение в больницах Иркутской области, два ребенка – 11 и 12 лет. Также двое и тех, кому от 18 до 30 лет. И тех, кто старше — тоже поровну. По 8 человек в возрасте как до 45 лет, так и от 45 до 60, и старше 60.

Смотрим карту распространения коронавируса на 11 апреля. Точек на ней не прибавилось — по-прежнему распространение болезни фиксируют в Иркутске и еще 5 районах. Но эпидемиологи говорят о 15 очагах инфекции. Тех самых, что формируют новые заражения. В Иркутске уже 20 больных, а заразившихся внутри города -14. В Шелеховском районе -2, оба подхватили инфекцию в родных краях. В Осинском районе двое, и лишь один из них приехал из Бурятии...Словом, все больше случаев местных, это и заставляет беспокоиться эпидемиологов.

Карта распространения инфекции на 11 апреля.

Чтобы остановить передачу вируса по цепочке, еще на неделю продлили режим самоизоляции. Впрочем, очень строго он не соблюдается. Наш корреспондент фотографировала улицы города, и их не назовешь пустыми. ( фоторепортаж)

Коронавирус в Иркутске на 12 апреля: создается запас масок и перчаток

Не только исследования ученых, специалистов в этой области, но и простой здравый смысл говорит о том, что эпидемия продлится долго. Число больных растет везде, в том числе и в Приангарье, ежедневно. И даже сегодняшние новости по коронавирусу в Иркутске на 12 апреля могут быть не последними. Именно поэтому надо, чтобы были постоянно пополняемый НЗ.

Скорость распространения коронавируса в Иркутской области на 11 апреля.

Сейчас в регионе создается месячный запас масок, перчаток и прочих средств защиты, в первую очередь для медиков. Стратегический резерв должен быть.

Нужно определиться со складскими помещениями. Пополнения резерва должно идти непрерывно. Не должно быть моментов, когда мы не сможем обеспечить средствами индивидуальной защиты персонал больниц и обсерваторов , - сказал и. о. Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба.

Что касается обычных жителей, то почти у всех уже есть многоразовые маски. Их изготавливают из хлопка и даже из трикотажа. Дышать в них очень нелегко. При отсутствии аптечных, лучшим выбором были бы повязки из марли, она появилась в магазинах.

Ситуацию с отсутствием масок в аптечных пунктах необходимо исправлять немедленно! Крупные поставки уже идут, следует грамотно распределять их, с учетом потребностей, - подчеркнул на штабе Игорь Кобзев.

Коронавирус в Иркутске на 12 апреля: объявлен сбор помощи нуждающимся

Такой сбор помощи сейчас ведут в Париже, Милане — почти везде в Европе, где население вынужденно прекратило работу в связи с «режимами сдерживания». Везде помогают нуждающимся.

-В Иркутске объявлен сбор помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в условиях ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Администрация города Иркутска обращается к предпринимателям с просьбой оказать содействие в предоставлении продуктовых наборов, -сообщается на сайте администрации города.

В первую очередь надеются на помощь фирм, занятых торговлей продуктами питания.

И наверняка найдутся те, кто поможет. Иркутск славен традициями меценатства.

Такова ситуация с коронавирусом в Иркутске на 12 апреля 2020 года.