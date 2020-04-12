2020-04-11T21:37:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 12 апреля 2020:: особое внимание диагностике

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии на 12 апреля
Вячеслав КИЙСКИЙ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 12 апреля 2020:: особое внимание диагностике.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 12 апреля 2020:: особое внимание диагностике.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 12 апреля. В регионе уже 73 пациентам ставили диагноз коронавирус (информация уточняется), один человек умер, 57 сейчас находятся в больнице. Но сами медики склонны оценивать ситуацию как улучшающуюся.

- На данный момент можно наблюдать относительно благополучную картину, количество подтвержденных случаев заболевания не увеличивается, а выздоровевших уже 15 человек, - сообщает министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова . - Состояние четырнадцати детей, находящихся на лечении – удовлетворительное, а основная опасность – для людей, имеющих какие-либо другие заболевания.

Коронавирус в Бурятии на 12 апреля 2020: поступила очередная партия тест-систем

Как известно, наиболее эффективный способ борьбы с любой болезнью или инфекцией – это профилактика.

Министр здравоохранения республики Бурятия Евгения Лудупова отмечает, что идет активная работа по тестированию: в целом обследовано 11920 человек, из них 1042 - за последние сутки. Ведётся тесное взаимодействие с лабораторией Роспотребнадзора, создана большая база данных с результатами исследований.

В Бурятию поступила ещё одна партия тест-систем для исследования на COVID-19. Все тест-системы распределены между лабораториями, которые проводят исследования. На данный момент они проходят на базах лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в республике Бурятия и пяти центров минздрава республиканского уровня - в противотуберкулезном диспансере, РКБ им. Н.А. Семашко, инфекционной больнице, Центре по профилактике и борьбе со СПИД и кожно-венерологическом диспансере.. Делают их, около 1000 в день, только по направлению врача.

Коронавирус в Бурятии на 12 апреля 2020: с фейками будут бороться с помощью мессенджеров

Бороться с фейками на их поле решили в Бурятии. Где создаются и распространяются эти ложные новости, которые сеют панику? В мессенджерах и соцсетях. Именно там общественные советы при региональном МВД, создали свои аккаунты.

В этих сообществах жители Бурятии могут получить актуальную и достоверную информацию о новостях, связанных с распространением коронавируса в республике, уточнить, является ли появившаяся в сети интернет новость фейком, узнать о мероприятиях проводимых МВД по Республике Бурятия.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 12 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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