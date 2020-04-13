2020-04-12T20:51:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 апреля 2020: болезнь уже в 8 территориях

Самое актуальное и последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на 13 апреля 2020 года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 апреля 2020: болезнь уже в 8 территориях.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 апреля 2020: болезнь уже в 8 территориях.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 апреля 2020: болезнь расползается по региону. Напомним, кстати, что общее число случаев заражения - 35. В больницах лечится 33, двое погибли. Сомнительные По данным медиков, среди заболевших есть представители всех возрастов, в том числе и дети. И сразу из хорошего. Буквально завтра, 14 апреля, заканчивается в трех лечебных учреждениях города - ГКБ№10, МСЧ ИАПО и в больнице Академгородка.

Коронавирус в Иркутске на 13 апреля: болезнь уже в 8 районах

Коронавирус в Иркутске на 13 апреля. Болезнь продолжает наступать. На карте распространения вируса в Иркутской области – уже 8 территорий. К Иркутску, Братску, Осе, Алари, Шелехову, Ангарску прибавились Усть-Кут и Иркутский район. И опять оба случая – завозные, из Таиланда.

В Иркутске другая ситуация – здесь растет число зараженных внутри самого города, от уже больных знакомых или родственников. Сейчас таковых насчитывается уже 20. Врачи говорят о 15 очагах инфекции. Тех самых, что формируют новые заражения. (подробности)

Коронавирус в Иркутске на 13 апреля: особое внимание – детям с пневмониями

Заболеваемость пневмониями растет. К борьбе с вирусом подключатся врачи Ивано-Матренинской детской больницы. Они будут работать в обсерваторах, которые пополняются новыми пациентами. На днях ожидается очередной рейс из Таиланда, кроме того в обсерваторы отправляются пассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга. Списки медиков главной детской больницы города, которые отправятся работать в изоляторы, уже составляются.

Кроме того, под жесткий контроль поставлены все пневмонии у детей. С каждой не просто будут разбираться досконально, но и брать анализ на коронавирус. Координировать работу врачей в этом направлении будет главврач ИМДКБ Владимир Новожилов. Об этом сообщил на своей страничке в Инстаграм врио главы региона Игорь Кобзев.

Коронавирус в Иркутске на 13 апреля: волонтерам отдали три машины правительства

Сегодня в Иркутской области около 1700 волонтеров, среди которых много студентов –медиков. Они покупают и приносят лекарства и продукты, беседуют с пожилыми и маломобильными людьми, успокаивают их. Отвечают на вопросы о коронавирусе. Они выполнили уже больше 3,5 тысяч заявок.

-Но и самим волонтерам нужна поддержка, - отметил в своем Инстаграме Игорь Кобзев. – Я узнал, какие есть трудности. Самое основное – транспорт. С завтрашнего дня в распоряжение волонтеров поступят три автомобиля из правительства Иркутской области.

Он пригласил молодежь присоединяться к волонтерскому движению. А всех остальных – по возможности оставаться дома.

Таковы новости о коронавирусе в Иркутске на 13 апреля 2020 года.

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НА ЗАМЕТКУ

Для пожилых и маломобильных:

Если вам нужна помощь, вы можете позвонить по телефону горячей линии акции #мывместе 8-800-2003-411 или по телефону горячей линии МЧС 8 (3952) 39-99-99, добавочная кнопка 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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