Коронавирус в Бурятии, последние новости на 13 апреля: митрополит Савватий посоветовал встретить Пасху дома

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 13 апреля. Накануне стало известно, что в больницах республики с этим диагнозом находятся 60 больных, в том числе 13 детей. Их состояние медики считают удовлетворительным. Опасно, что коронавирусная пневмония у 27 из них ( это заболевание трудно и очень тяжело лечится). При это старше 65 лет среди них шестеро. В реанимации семь пациентов, один из них на аппарате ИВЛ. Мы будем информировать вас об изменениях ситуации с коронавирусом в Бурятии и новостях на 13 апреля 2020.

Короновирус в Бурятии, 13 апреля:митрополит СавватиЙ призвал встретить Пасху дома

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий обратился к жителям республики с просьбой встретить Пасху дома, как и Радоницу ( День поминовения усопших).

Митрополит сообщил, что в на региональном ТВ и в официальных аккаунтах метрополии в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук будет организована онлайн-трансляция всех значимых служб.

Митрополит посоветовал прихожанам временно воздержаться от посещения храмов в нынешних условиях распространения коронавируса.

Коронавирус в Бурятии, 13 апреля: из дома выходить только с паспортом

Необходим вклад каждого для победы над коронавирусом, никто не должен покидать дом без подобающих причин. В связи с этим в Бурятии сохраняются ограничительные меры.

Всем, у кого возникла необходимость покинуть дом по любой причине, необходимо обязательно иметь при себе паспорт и предъявлять документ по требованию уполномоченных должностных лиц. При поездке на работу при себе также нужно иметь и подтверждающий документ (справка), выданный работодателем.

Коронавирус в Бурятии, 13 апреля: психологическая помощь

Трудно припомнить, что и когда в последний раз вызывало такие же меры, как нынешняя пандемия коронавируса и совершенно неудивительно, что всё происходящее может вызывать панику у людей. Жители Бурятии могут получить дистанционную психологическую помощь по вопросам эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций в связи с распространением коронавирусной инфекции.Специалисты оказывают психологическую поддержку круглосуточно.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 13 апреля 2020 года.

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- 112 единая диспетчерская служба (соединят с психологом) круглосуточно - по «телефону доверия» Республиканского психоневрологического диспансера 8(902)166-83-11. Специалисты оказывают психологическую поддержку круглосуточно

- по «телефону доверия» Республиканского наркологического диспансера 8 (924)456-79-11. Звонки принимаются с 8.00 до 19.00 в будние дни.