Коронавирус в Бурятии, последние новости на 14 апреля: среди зараженных 5 сотрудников ФСИН

Коронавирус в Бурятии на 14 апреля. Сначала просто цифры. Итак, в республике к этой дате зарегистрировано 86 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Несмотря на большое число тех, кто сейчас в больнице — 68 человек, специалисты с оптимизмом говорят о том, что выписаны уже 17 выздоровевших, это много. К сожалению одну очень пожилую пациентку спасти не удалось.

Среди тех, кто сейчас лечится — 14 детей, но они переносят заболевание легче. Больны пневмонией 29, из них в возрасте риска, старше 65 — восемь пациентов. В реанимации — шестеро. Один из них на аппарате ИВЛ. А теперь от сухой статистики к тому, что произошло за сутки на 14 апреля и что сделано для стабилизации ситуации с коронавирусом.

Коронавирус в Бурятии на 14 апреля: заразились 5 сотрудников ФСИН

Информацию о заражении пяти сотрудников системы исполнения наказаний в Бурятии подтвердили в региональном. Все они поступили на лечение в стационар.

- Все, с кем они контактировали, уже установлены, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии. – Они обследованы и находятся под медицинским наблюдением.

Известно, что все заразившиеся сотрудники ФСИН не работают в колониях. Это офисные служащие. ( подробности)

Коронавирус в Бурятии на 14 апреля: поддержка неполных семей

В нынешней ситуации многие люди сталкиваются с тяжелым материальным положением из-за потери работы и, соответственно, источника дохода. В Бурятии республиканский штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом принял решение о выдаче продуктовых наборов семьям с одним родителем.

Такие наборы предоставят 9309 семей. В таких семьях воспитываются 12458 детей, которые не посещают школу, и, следовательно, им не предусмотрена выдача сухпайка. Теперь они получат помощь

Коронавирус в Бурятии на 14 апреля: помощь бизнесу

На этот раз — о той помощи малому и среднему бизнесу, которую будут оказывать в Улан-Удэ. В городе внесены изменения в План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики города в условиях ухудшения ситуации.

Что предусмотрено? Так, представителям малого и среднего бизнеса, занимающимся жилищным строительством, с 1 апреля на полгода предоставляется отсрочка по оплате за аренду на за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена.

Также, но уже с 1 марта и тоже на полгода, малый и средний бизнес освобождается от уплаты за аренду за муниципальное имущество, кроме тех, кто использует эти здания для оказания населению услуг в сфере ЖКХ. В свою очередь, арендаторы в сфере ЖКХ получают с 1 марта отсрочку на шесть месяцев по уплате арендных платежей за муниципальное недвижимое имущество.

Три месяца, начиная с 1 апреля, действует отсрочка по оплате за приобретенное предпринимателями муниципальное имущество. График платежей будет продлен.

Даны также до 1 октября 2020 года отсрочки по штрафам,по займы, возникшим до 1 апреля по договорам аренды, купли-продажи имущества и земельных участков, концессионным соглашениям, заключенным с муниципалитетом.

Напомним, что еще 27 марта был утвержден план, в котором предусмотрена возможность поддержки учреждений культуры, физической культуры и спорта, деятельность которых ограничена в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Это все новости по ситуации с коронавирусом в Бурятии на 14 апреля.