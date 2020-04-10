Алюминиевые заводы Иркутской области продолжают работать для сохранения экономики страны

Даже в период изоляции некоторые крупные организации и предприятия с непрерывным циклом продолжают работу. В их числе, например, алюминиевые заводы. О том, почему металлурги не останавливают производство и как работодатель защищает их от коронавируса, рассказывает генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ Олег Буц.

– В связи с ожидаемым распространением коронавируса в России объявили нерабочие дни до конца апреля. Однако и Иркутский и Братский алюминиевый заводы продолжают работать. Почему?

– Если остановить алюминиевый завод, запустить его потом заново будет очень сложно и затратно. В правительстве это понимают, поэтому указ о нерабочих днях не распространяется на такие производства. В эту категорию попадают практически все металлургические заводы России. Сотрудники относятся с пониманием. В марте РУСАЛу исполнилось 20 лет. За эти годы компания прошла не один кризис и стала крупнейшим производителем алюминия в мире. В условиях, когда гибнет малый и средний бизнес и без работы рискуют остаться десятки тысяч людей, предприятия, составляющие основу российской экономики, просто обязаны стабильно функционировать.

– Как обеспечивается безопасность людей, которые продолжают ходить на завод?

– С середины марта на всех проходных ИркАЗа установлены тепловизоры, в столовых и холлах работают обеззараживатели воздуха. Каждому посетителю на входе замеряют температуру бесконтактным термометром и при малейшем подозрении на болезнь отправляют к врачу. На территории промплощадки все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, очками, перчатками. Усилены графики уборки и дезинфекции помещений, заводского транспорта. Кроме того, мы отменили все командировки и поездки, все совещания проводим по телефону или по видеосвязи. Те сотрудники, которые могут работать из дома, перешли на «удалёнку».

– РУСАЛ всегда был социально ответственным бизнесом. Сохранится ли такое положение в этих непривычных условиях?

– Сохранится и упрочится. В ближайшие дни на всех наших заводах начнут работать волонтерские отряды, которые будут доставлять продуктовые наборы ветеранам предприятия старше 70 лет. Им не придется выходить в магазин и тратить деньги – продукты компания покупает за свой счет, и для наших ветеранов они будут бесплатными.

– Металлурги – сильные и волевые люди, но и они могут тревожиться из-за всего происходящего. Вы даете сотрудникам завода советы, как себя вести в это непростое время?

– Не только сотрудникам завода, но и работникам организаций-подрядчиков, и жителям территории, на которой работаем. Всем регулярно напоминаю и показываю собственным примером: носите защитные маски, перчатки, чаще мойте руки. По возможности изолируйте старших родственников и общайтесь с ними только по телефону. Даже если у человека нет признаков заболевания, он может быть переносчиком вируса и представлять опасность для окружающих. Поэтому прошу всех ограничить любые контакты, без острой необходимости не выходить из дома.

И, конечно, очень важно сохранять позитивный настрой. Вирус отступит, и мы все вернемся к привычному ритму жизни. Удастся ли нам это сделать без существенных потерь, зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы.

КОММЕНТАРИИ

Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ:

Фото: архив компании

– Опрос Торгово-промышленной палаты среди малых и средних предпринимателей России показал, что из-за новой эпидемии 3 млн из них могут закрыться. Работу потеряют 8,6 млн человек. Цифра более чем значительная. Но если отношение к Covid-19, в том числе и у предпринимателей и населения, не изменится, под ударом окажутся не просто градообразующие предприятия, а экономикообразующие отрасли.

Мы в алюминиевой отрасли в полной мере ощущаем экономическое влияние коронавируса и рассматриваем различные варианты мер по защите наших сотрудников и бизнеса, с учетом его непрерывного характера. Мы призываем крупный бизнес не просто перевести большинство офисных сотрудников на «удаленку», но максимально ограничить доступ на заводы, вплоть до их временной изоляции.

Важно не подвергнуть риску заражения вирусом заводчан, от которых зависит экономическое развитие страны. Если карантин будет введён решительно, экономические последствия от чумы 21-го века будут не столь разрушительные. Со временем мы увидим рост экономик. А людей я лично призываю к благоразумию и ответственности. Самоизоляция – это не блажь, – поверьте, это очень недешево обходится и государству и бизнесу – а единственная действенная мера, чтобы остановить распространение вируса.

Оксана Вельм, главный врач Шелеховской районной больницы:

Фото: архив компании

– На территории нашей страны, и, в том числе, в Иркутской области много предприятий, где производственный процесс остановить невозможно. Поэтому в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции на таких объектах целесообразно организовать комплекс профилактических мероприятий. Тепловизоры на проходных для контроля температуры сотрудников, усиленный режим уборки и дезинфекции, кварцевание помещений, использование средств индивидуальной защиты – все это позволяет предупредить вероятность распространения инфекции, минимизировать связанные с этим риски.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В городах присутствия РУСАЛа появятся новые медицинские блоки

Благодаря финансовому участию Олега Дерипаски, основателя компаний РУСАЛ и En+, в самое ближайшее время начнется строительство трех специализированных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове. Суммарно они смогут принять до 160 человек.

Все медучреждения оснастят по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них оборудуют отдельные биобоксы со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это позволит обеспечить дополнительную безопасность медработников.

Также Иркутская область получила в подарок от Олега Дерипаски четыре современных реанимобиля. Они поступили в больницы Иркутска, Братска, Тайшета и Шелехова.