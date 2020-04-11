ВСЖД принимает меры для недопущения распространения опасной инфекции

Железная дорога - это транспорт, связь с регионами, сообщение людей друг с другом, а значит, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции на всем ее протяжении необходимо организовать защиту. И в связи с этим сейчас реализуются беспрецедентные меры.

Профилактика на вокзалах

На Вокзалах Иркутской Области И Республики Бурятия ВСЖД Реализует Комплес Профилактических Мероприятий В Условиях Неблагоприятной Эпидемиологической Обстановки.

Фото: Архив компании

В зданиях вокзалов размещены плакаты и памятки, установлены дезинфекторы для рук, работают очистители воздуха. В залах ожидания увеличено расстояние между сиденьями. Возле касс, справочных окон и банкоматов нанесена разметка для соблюдения безопасного расстояния между пассажирами. По громкоговорящей связи организовано информирование о необходимости соблюдать меры профилактики. Также приостановлена работа торговых павильонов, кафе и закусочных, за исключением точек, продающих продукты питания. Весь персонал оснащен индивидуальными средствами защиты. При уборке помещений используются моющие и дезинфицирующие средства. Регулярную дезинфекцию проходит и подвижной состав.

Фото: Архив компании

Как поддерживают пассажиров

ержке пассажиров. Так как в условиях коронавирусной угрозы люди не могут планировать свои путешествия, РЖД принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

Детям до 17 лет включительно в летний период будет предоставлена скидка в размере 50 % на проезд в поездах дальнего следования.

Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут обратиться в кассу или сдать электронные билеты дистанционно с помощью веб-ресурсов.

Срок возврата проездных документов, купленных по «невозвратному» тарифу, продлен до 1 июня включительно. Пассажиры, которые находятся на карантине, могут вернуть полную стоимость.

Скидки на перевозки грузов

Кроме того, в сложившихся условиях дочерним обществом ОАО «РЖД» подготовлена программа поддержки клиентов, которая включает предоставление скидок на перевозку грузов и отсрочку платежей.

В основном данными услугами пользуется малый и средний бизнес, для него предусмотрены как скидки на транспортировку, так и освобождение от дополнительной платы за скорость доставки.

Также важно, что клиенты ОАО «РЖД» будут освобождены от целого ряда плат, сборов и штрафов, связанных с организацией перево-зок грузов, на период установленных указами Президента РФ нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля и с 4 по 30 апреля.

Социальные обязательства

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусом, железная дорога продолжает выполнять свои социальные обязательства.

В преддверии 9 Мая ВСЖД запустила интерактивный спецпроект «Во имя Победы», который включает видеосюжеты о ветеранах Великой Отечественной войны, интернет-выставку архивов ВСЖД, афиши различных конкурсов и новости.

К 75-летию Победы ветераны-железнодорожники Великой Отечественной войны получат материальную поддержку от фонда «Забота», целью которой является оказание пенсионерам железнодорожного транспорта денежной помощи из добровольных пожертвований работников холдинга.

Помимо выплат ВСЖД окажет материальную поддержку всем ветеранам-железнодорожникам - участникам Великой Отечественной войны на сумму более 2 млн рублей на ремонт жилых помещений. Все работы планируется завершить к 1 мая текущего года.

Особое внимание железнодорожники оказывают и молодому поколению. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы» они предложили детям и родителям повторить правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

В адрес учебных заведений для размещения на школьных сайтах направлены информационные материалы, электронные версии буклетов с правилами, а также видеосюжеты и обучающие мультфильмы, просмотр которых поможет избежать ошибок в реальных ситуациях. Аналогичные материалы и правила размещены на официальном сайте ВСЖД.

Защита работников

Между тем все грузовые и пассажирские перевозки на магистрали идут в штатном режиме. ВСЖД продолжает обеспечивать непрерывность перевозочного процесса и бесперебойную работу железнодорожного транспорта в регионах присутствия. Вместе с тем на ВСЖД приняты необходимые меры для перевода работников, которые могут выполнять трудовые обязанности из дома, на дистанционный режим работы.

Организована работа по настройке удаленного доступа к рабочим компьютерам с соблюдением максимальных требований безо-пасности. В первую очередь работу на дому начали сотрудники из группы риска.

По ряду ключевых процессов, связанных с перевозкой грузов и договорных отношений, с клиентами установлен упрощенный порядок дистанционного взаимодействия.

- В сложившихся условиях дорога трансформирует все рабочие регламенты взаимодействия. Это касается совещаний, командировок, рабочих встреч и заседаний. Все проводится в дистанционном и видеорежиме. Если возникает необходимость очной встречи, то это происходит в ограниченном присутствии и с соблюдением дезинфекционных норм. При этом перевозочный процесс организован в непрерывном режиме, как и планируемые работы по строительству и ремонту объектов инфраструктуры, - подчеркнул начальник ВСЖД Василий Фролов.

Сегодня для ВСЖД очень важно сохранить производственные объемы, рабочие места и поддержать, таким образом, не только своих сотрудников, но и экономику региона в целом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лаборатория железнодорожной больницы в Иркутске начала делать анализы на коронавирус

Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Иркутске приступила к исследованиям материала на наличие новой коронавирусной инфекции. В смену команда врачей-лаборантов будет проводить 100 и более анализов. По словам руководителя лаборатории Юлии Ким, от начала исследования до выдачи результата понадобится 4 - 5 часов. В случае сомнительной или положительной пробы материалы направят на подтверждение в научно-исследовательский институт Сибири и Дальнего Востока и Новосибирский центр вирусологии «Вектор».

Анализы опытные медицинские специалисты берут у работников отрасли, медперсонала, сотрудников предприятий непрерывного цикла (домов-интернатов, реабилитационных центров) и других граждан РФ.

Фото: Архив компании

Современные исследования проводятся совместно с лабораторной службой Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД», Министерством здравоохранения Иркутской области, Федеральной службой Роспотребнадзора и научно-исследовательским институтом Сибири и Дальнего Востока.

Для проведения точного тестирования на наличие COVID-19 в клинике есть все необходимое. Сотрудники лаборатории все исследования выполняют в средствах индивидуальной защиты - противочумных костюмах.