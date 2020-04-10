2020-04-10T21:12:08+03:00
Общество

Доставка куличей в Иркутске в период коронавируса: где можно купить и сколько стоят

Будет ли работать доставка куличей в Иркутске в период коронавируса
Мария КНЯЗЕВА
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Доставка куличей в Иркутске в период коронавируса: где можно купить и сколько стоятДоставка куличей в Иркутске в период коронавируса: где можно купить и сколько стоятФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Как будем встречать Пасху в этом году, будет ли работать доставка куличей в Иркутске в период коронавируса? Эти вопросы волнуют многих сибиряков накануне праздника, ведь в Приангарье действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мире. Да и в нашем регионе не обошлось без случаев заболевания коронавирусной инфекцией. О том, что от походов в храм лучше отказаться стало известно за неделю до Воскресения Христова, для верующих проведут онлайн-трансляции богослужений из иркутских храмов. Помолиться вместе со священниками можно будет прямо из дома.

Торжество состоится в любом случае, только разделить радость в этом году всем придется в тихом семейном кругу, а сообщать друг другу весть «Христос Воскресе!» и отвечать «Воистину Воскресе!» большинству из горожан предстоит только по телефону.

Доставка куличей в Иркутске в период коронавируса

С уверенностью можно сказать, что все это совсем не означает, что день пройдет без праздничного стола: куличи и крашеные яйца – неизменные атрибуты Пасхи. Но как накрыть стол в период самоизоляции? Выходы до ближайших магазинов разрешены всем, а значит купить куличи и яйца с пищевыми красителями можно будет самим. В продажу пасхальный хлеб поступит к концу первой половины недели. Оптовые цены на куличи начинаются от 25 рублей и не превышают двух сотен. Значит, и в розницу стоимость будет также варьироваться.

«В наши магазины куличи поступят в продажу в среду», - рассказал «КП» представитель одной из крупных торговых сетей в городе.

Как уверили нас, доставка куличей в Иркутске в период коронавируса работать будет. Однако, стоит напомнить вам, что из-за режима самоизоляции в Иркутске есть ажиотаж на доставку продуктов в целом. Интернет-магазины перегружены, заявки ставят в очередь до 3 дней, а накануне Пасхи спрос может и вовсе увеличится, так что лучше о праздничном столе подумать заранее. Или все же приобретать продукты самим в ближайших магазинах.

Есть, конечно, еще один вариант - раз уж режим самоизоляции продлен до 19 апреля и на работу сейчас ходит ограниченное количество людей, возможно, стоит попробовать испечь кулич самим? Здесь вы найдете разнообразные рецепты, один их них от шеф-повара Кремля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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