2020-04-11T20:48:04+03:00
Общество

Православные храмы Иркутска: адреса и телефоны

Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Православные храмы ИркутскаПравославные храмы ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Православные храмы Иркутска:

Богоявленский собор, ул. Сухэ-Батора, 1а, т. 8-924-704-81-45

Знаменский собор, ул. Ангарская, 14. Тел. (3952) 778-730

Храм святой великомученицы Варвары, м/р Зеленый, в/ч 59968- К-3, т. (3952) 933-335

Князе-Владимирский храм, ул. Каштаковская, 52, тел. (3952) 34-59-50

Храм Григория Неокессарийского, пер. Краснофлотский, 5, (3952) 20-02-82

Казанский храм, ул. Баррикад, 34, т. 8 914-927-32-02

Храм в честь Покрова Божией Матери, ул. Рабочего Штаба, 29 — Б

Спасский храм, ул. Сухэ-Батора, 2, т. (3952) 20-15-52

Свято-Троицкий храм, ул. 5-Армии, 8, т. (3952) 20-02-82

Храм Успения Божией Матери, ул. Полярная, 98, т. (3952) 38-64-84

Христорождественский храм, ул. Мира, 122-а, т. (3952) 32-02-12

Храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского, ул. Якоби, 3, т. (3952) 56-53-08

Храм во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, ул. Байкальская, д. 165 – В, т. (3952)708-234

Храм в честь Входа Господня в Иерусалим, ул. Борцов Революции, 15

Крестовоздвиженский храм, ул. Седова, 1, Т. 8 914-927-32-02

Храм во имя Святой блаженной Ксении Петербуржской, ул. Советская, 57-А, т. (3952) 53-61-89

Михаило — Архангельский храм (Иннокентьевский скит), ул. Академика Образцова, 1, т. (3952) 47-84-86

Михаило-Архангельский (Харлампиевский) храм, ул. 5-ой Армии, 59, т. (3952) 21-70-26

Николо-Иннокентьевский храм, ул. Профсоюзная, 45, тел. (3952) 63-70-15

Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, ул. Академика Образцова, 27, т. 8 914-877-20-10

Петропавловский храм г. Иркутска, ул. Гоголя, 42, т. (3952) 619-260

Спасо-Преображенский храм г. Иркутска, ул. Волконского, 1, т. (3952) 20-93-45

Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского, ул. Игошина, 8-А, т. (3952) 405-381

Храм Воскресения Христова в п. Маркова, ул. Мира, 5, т. 8-924-636-77-53

Свято-Никольский храм п. Листвянка, ул. Куликова, 90

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Советы юриста на время карантина: Как добыть справку для перемещения по городу, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком
На главные вопросы россиян во время самоизоляции отвечаем вместе с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским
Новости 24
Юрист советует, как не влететь на штраф во время режима самоизоляции
"Коронавирус нас явно щадит": доктор Мясников рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Двое детей болеют коронавирусом в Иркутской области
В Иркутске объявили сбор помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации
Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 11 апреля 2020: всего подтверждено 73 случая
Еще четыре случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске: нашли 174 нарушителя
Осужденные устроили бунт и пожар в иркутской колонии
Появилось видео пожара в ангарской колонии №15, где заключенные устроили бунт
Уже 10 дней Надежда Бабкина находится в коме
Размер ипотеки для кредитных каникул вырос
Жена актера Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Дочь маршала Конева прокомментировала снос памятника полководцу в Праге
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутске на 10 апреля: еще двое больных
Аферисты похитили полмиллиона рублей у пяти жителей Братска
Игорь Кобзев: Наша задача - подготовиться к любым вариантам развития событий
Дорожные ограждения начали менять в центре Иркутска
У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента купил блокатор вирусов, защищает ли он от «короны»
Продление дистанционного обучения в Иркутске в период коронавируса: школьники будут заниматься онлайн до 30 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля из-за коронавируса
Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районе
Резервный фонд Иркутской области для борьбы с коронавирусом увеличен до 1,5 млрд рублей
Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов