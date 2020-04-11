Православные храмы Иркутска: адреса и телефоны

Православные храмы Иркутска:

Богоявленский собор, ул. Сухэ-Батора, 1а, т. 8-924-704-81-45

Знаменский собор, ул. Ангарская, 14. Тел. (3952) 778-730

Храм святой великомученицы Варвары, м/р Зеленый, в/ч 59968- К-3, т. (3952) 933-335

Князе-Владимирский храм, ул. Каштаковская, 52, тел. (3952) 34-59-50

Храм Григория Неокессарийского, пер. Краснофлотский, 5, (3952) 20-02-82

Казанский храм, ул. Баррикад, 34, т. 8 914-927-32-02

Храм в честь Покрова Божией Матери, ул. Рабочего Штаба, 29 — Б

Спасский храм, ул. Сухэ-Батора, 2, т. (3952) 20-15-52

Свято-Троицкий храм, ул. 5-Армии, 8, т. (3952) 20-02-82

Храм Успения Божией Матери, ул. Полярная, 98, т. (3952) 38-64-84

Христорождественский храм, ул. Мира, 122-а, т. (3952) 32-02-12

Храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского, ул. Якоби, 3, т. (3952) 56-53-08

Храм во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, ул. Байкальская, д. 165 – В, т. (3952)708-234

Храм в честь Входа Господня в Иерусалим, ул. Борцов Революции, 15

Крестовоздвиженский храм, ул. Седова, 1, Т. 8 914-927-32-02

Храм во имя Святой блаженной Ксении Петербуржской, ул. Советская, 57-А, т. (3952) 53-61-89

Михаило — Архангельский храм (Иннокентьевский скит), ул. Академика Образцова, 1, т. (3952) 47-84-86

Михаило-Архангельский (Харлампиевский) храм, ул. 5-ой Армии, 59, т. (3952) 21-70-26

Николо-Иннокентьевский храм, ул. Профсоюзная, 45, тел. (3952) 63-70-15

Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, ул. Академика Образцова, 27, т. 8 914-877-20-10

Петропавловский храм г. Иркутска, ул. Гоголя, 42, т. (3952) 619-260

Спасо-Преображенский храм г. Иркутска, ул. Волконского, 1, т. (3952) 20-93-45

Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского, ул. Игошина, 8-А, т. (3952) 405-381

Храм Воскресения Христова в п. Маркова, ул. Мира, 5, т. 8-924-636-77-53

Свято-Никольский храм п. Листвянка, ул. Куликова, 90