Как и где можно освятить куличи в Иркутске в период коронавируса – этим вопросом озадачились иркутяне накануне Пасхи. Из-за режима самоизоляции, введенного в Приангарье для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, выходить из дома можно только по необходимости: за продуктами, в аптеку, выгулять собаку. Верующих сибиряков во время светлого праздника, празднования которого начнутся в ночь с 18 на 19 апреля, также просят воздержаться от посещения храмов. Пасхальные службы в Иркутске будут транслировать онлайн, прочитать молитвы можно будет дома вместе со священниками.

Но церкви не закрыты, богослужения в храмах продолжаются. И освятить куличи и яйца в субботу, накануне Пасхи, 18 апреля можно будет в Иркутске - сразу после утренней службы и в течение дня - до 19.00-20.00 - в каждой церкви по разному.

Стоит отметить, что некоторые производители приглашают священнослужителей освятить пасхальный хлеб прямо во время его изготовления, так что в некоторых магазинах куличи продаются уже освященные. Освящать их уже не потребуется.

Помните, даже если вы не освятили снедь, приготовленную на стол, никто не лишится праздника. Ведь Пасха – это совсем не о еде, это торжество жизни над смертью, праздник Воскресения Христова. К тому же перед тем как приступить к трапезе, можно и даже нужно прочесть молитву на благословление пищи и пития мирянам: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь». (После этого нужно перекрестить пищу и питие – комментарии в молитвослове – прим.авт.)

Однако, если вы все же решите идти в церковь, лучше узнать, когда освятить куличи можно в самой ближней к вам. Адреса православных храмов Иркутска - здесь. Надеемся, что для себя ответ на вопрос, как и где можно освятить куличи в Иркутске в период коронавируса, вы нашли.

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