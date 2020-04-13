2020-04-13T07:47:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые выздоровевшие от коронавируса в Иркутске: из больницы выписали троих

Первые выздоровевшие от коронавируса в Иркутске сдали повторные анализы и готовы отправится домой
Виктория ГЕРКО
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Первые выздоровевшие в Иркутске: из больницы выписали троих.Первые выздоровевшие в Иркутске: из больницы выписали троих.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сразу три пациента, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», вылечились и уже сегодня будут выписаны из больницы. Последние данные о количестве первых выздоровевших от коронавируса в Иркутске опубликовали в понедельник, 13 апреля, в пресс-службе правительства региона. Домой отправиться двое иркутян и один житель Братска.

«Две недели больные получали все необходимое лечение. Сейчас они сдали анализы, которые показали отрицательный результат. Теперь пациенты могут отправиться домой, - сообщил главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. – Еще один выздоровевший готовится к выписке в инфекционном отделении Вихоревской городской больницы».

Напомним, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у человека, после лечения врачи проводят специальные исследования. Если тесты два раза показали отрицательный результат на COVID-19, пациента выписывают. Первые выздоровевшие от коронавируса в Иркутске будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства. Они уже получили соответствующие рекомендации.

Тем временем, на 13 апреля новых случаев коронавирусной инфекции в Иркутской области не обнаружено. Всего в регионе зарегистрировано 35 случаев инфицирования, 2 из них с летальным исходом. Заболевшие вернулись из Испании, Таиланда и ОАЭ. Некоторые заразились в соседней Бурятии или привезли вирус из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас в медицинских учреждениях региона продолжают лечение 30 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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