Игорь Кобзев: Мы должны вместе бороться за здоровье свое и наших близких

Глава Иркутской области Игорь Кобзев в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5FM) рассказал об оперативной обстановке с распространением коронавируса в регионе, мерах борьбы с опасной инфекцией и ответственности каждого за здоровье свое и окружающих.

Сдает ли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев тесты на коронавирус? И когда в регионе откроются салоны красоты и парикмахерские? Эксклюзивное интервью с Игорем Кобзевым. 00:00 00:00

Руководитель региона сдал тест на коронавирус. Он проводит все встречи и совещания в маске, соблюдает дистанцию, личным примером показывая, что стандарт безопасности жизнедеятельности сейчас выходит на первый план.

– Понимание вопроса всеми должностными лицами есть. Мы контролируем ситуацию. Мониторинг ведется постоянно, – подчеркнул Игорь Кобзев. - Сегодня есть как внешняя угроза, когда в Иркутскую область прибывают зараженные COVID-19 из других территорий, так и внутренняя. Всем, кто прилетает в регион из неблагополучных с точки зрения зараженности регионов, вручают постановления. Согласно им, граждане обязаны две недели находиться на самоизоляции и полностью исключить контакты с другими людьми. В Приангарье работают обсерваторы для транзитных пассажиров. Их количество будет расти.

На вопрос, что важнее в данной ситуации – безопасность людей, или экономика, – глава Приангарья ответил: безопасность.

– Если этим фактором пренебречь, то работать потом просто никто не сможет: люди заболеют, и экономику некому будет поднимать. Поэтому очень важна самоизоляция. Нужно быть ответственными в этом вопросе, не подвергать опасности себя и окружающих. В первую очередь люди должны беречь себя, свое здоровье.

Глава региона также напомнил, что предприятия жизнеобеспечения продолжают работу. При этом он подчеркнул, что в таких организациях должен соблюдаться стандарт безопасности: дистанция между сотрудниками, использование средств индивидуальной защиты, регулярная дезинфекция помещений и т.д.

– К сожалению, есть и такие предприятия, которые сейчас работают незаконно. Контрольно-надзорные мероприятия показали наличие нарушений. Поэтому я хочу обратиться к руководителям организаций, которые открылись самовольно: если не соблюдать правила, ситуация может усугубиться. Сейчас очень важно беречь себя и друг друга. Самое главное – дистанцированность. Других вариантов остановить эпидемию нет, –подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона также заявил, что решения, принятые на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения на территории области коронавируса, не обсуждаются, а подлежат выполнению.

И.о. губернатора подчеркнул, что лечение больных коронавирусной инфекцией, развертывание коечного фонда сейчас выходит на первый план. Для приема зараженных COVID-19 перепрофилирован Иркутский областной клинический госпиталь ветеранов войн. Ведется дополнительное оснащение учреждения оборудованием. В распоряжении врачей уже есть девять аппаратов искусственной вентиляции легких, шесть кислородных концентраторов. Кроме того, в госпиталь поступили бронхоскоп и передвижная рентгеновская установка. Создан запас медицинских масок, есть респираторы, защитные костюмы и средства для обработки рук. Все сотрудники находятся на рабочих местах, в том числе два реаниматолога. При необходимости на помощь придут специалисты кадрового резерва, который формируется министерством здравоохранения Иркутской области.

Во взаимодействии с крупным бизнесом в регионе планируется построить три инфекционных корпуса. Медики, задействованные в процессе транспортировки и лечения больных коронавирусной инфекцией, будут застрахованы. Их оклад уже увеличен вдвое.

– Сегодня нет границ. Беда может коснуться каждого. Мы должны преодолеть ее вместе, – сказал Игорь Кобзев. – Если жители региона будут прислушиваться к мнению специалистов, соблюдать все рекомендации, то мы сможем переломить ситуацию. При условии соблюдения необходимых требований все будет хорошо. Один ученый сказал: цивилизация начинается с того, когда каждый в трудную минуту готов подставить свое плечо. И я еще раз призываю жителей Приангарья: берегите себя и своих близких.