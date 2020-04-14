Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 апреля: есть первые выздоровевшие, открыты парикмахерские,

Коронавирус в Иркутске на 14 апреля. По последним данным, 39 заражений. В больнице 35 человек. Но есть и позитивные новости, впервые за несколько недель. Врачи сообщили о том, что уже есть выздоровевшие. А это важно.

Коронавирус в Иркутске на 14 апреля: первые выздоровевшие

Тех, кому удалось к 14 апреля победить коронавирус -трое. Их лечили две недели, пока медикам не удалось точно заявить -эти люди справились с вирусом. Кто они?

- Вылечились 65-летняя женщина и мужчина (его возраст нам не назвали), они проходили курс лечения в Иркутской областной инфекционной клинической больнице. По нашим данным, за границей они не были, а оба заразились в городе, пообщавшись с больными, - рассказывают «Комсомолке» в минздраве региона. - Также готовится к выписке 39-летний пациент из инфекционного отделения Вихоревской городской больницы. Братчанин недавно приехал из Испании.( подробности)

Коронавирус в Иркутске на 14 апреля: Игорь Кобзев сдал текст на COVID-19

Глава региона сдал тест на коронавирус. Он проводит все встречи и совещания в маске, соблюдает дистанцию. Безопасность сейчас важнее всего. В эфире радио «Комсомольская правда» (91,5FM) Игорь Кобзев рассказал об оперативной обстановке с распространением коронавируса в регионе и мерах борьбы с этой инфекцией.

Сегодня есть как внешняя угроза, когда в Иркутскую область прибывают зараженные COVID-19 из других территорий, так и внутренняя. Всем, кто прилетает в регион из неблагополучных с точки зрения зараженности регионов, вручают постановления. Согласно им, граждане обязаны две недели находиться на самоизоляции и полностью исключить контакты с другими людьми. В Приангарье работают обсерваторы для транзитных пассажиров. Их количество будет расти.

Игорь Кобзев четко обозначил, почему безопасность людей сегодня важнее всего.

Если этим фактором пренебречь, то работать потом просто никто не сможет: люди заболеют, и экономику некому будет поднимать. Поэтому очень важна самоизоляция.

Ведущие предприятия региона работают. Но и в этом случае должны строго соблюдаться санитарные нормы, включая маски и дистанцию между сотрудниками.

- Самое главное – дистанцированность. Других вариантов остановить эпидемию нет, –подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона также заявил, что решения, принятые на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения на территории области коронавируса, не обсуждаются, а подлежат выполнению. Он напомнил, что беда может коснуться каждого.

Коронавирус в Иркутске на 14 апреля: открыты парикмахерские

Сдает ли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев тесты на коронавирус? И когда в регионе откроются салоны красоты и парикмахерские? Эксклюзивное интервью с Игорем Кобзевым. 00:00 00:00

Открыты и салоны красоты. Правда, не все. Те, что были расположены в торговых центрах, работать не будут. Опасно.

Однако этим предприятиям сферы услуг придется строжайшим образом соблюдать правила безопасности. Попасть на стрижку и маникюр можно только по предварительной записи через интернет или по звонку. Это потому, что обязателен интервал между посетителями в 30 минут. На посетителях должна быть маска. Каждые 2 часа — проводиться дезобработка. (Подробности)

Коронавирус в Иркутске на 14 апреля: в аптеках появятся маски

900 тысяч медицинских масок доставлено в Иркутскую область из Китая. Кроме того, привезли и 10 тысяч необходимых в больницах медицинских респираторов.

Большую часть этой партии — 600 тысяч масок и респираторы, поступят в резерв минздрава. А 300 тысяч поступят в продажу. Понятно, что их раскупят в тот же день. На следующей недели аптеки пополнятся еще 200 тысячами штук. А полмиллиона оставят для больниц.

Таковы последние новости по коронавирусу в Иркутске на 14 апреля.