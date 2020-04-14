Заплутали мишки: хозяева тайги бегают вдоль Кругобайкальской железной дороги

Пока на Кругобайкальской железной дороге нет туристов, местные красоты осматривают хозяева тайги. Сразу двух медведей, вышедших из леса прямо к железнодорожным путям, снял на камеру смартфона машинист проезжающего поезда. Судя по кадрам, двое небольших Топтыгиных решили размять кости после выхода из зимней спячки и устроить утреннюю пробежку вдоль «железки». Для поддержания формы. Они дружно, почти лапа в лапу бежали один за одним, но когда услышали звуки приближающегося поезда, мишка, бежавший первым свернул в сторону, второй последовал за ним.

Ускорить темп косолапым пришлось после того, как машинист решил припугнуть их громким гудком. Медведи, даже не оглядываясь, так быстро сиганули на горку, что пятки сверкали. Пользователи соцсетей увидев ролик в группе «ДТП 38RUS» забавный забег мишек восприняли с юмором

- Да спортсмены они, с утра ускорение в гору делают, - шутят подписчики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772947" frameborder="0"></iframe> Медведи бегают вдолб Кругобайкальской железной дорогеи.Видео: "ДТП 38RUS"

Кстати, вполне вероятно, что один из этих медведей на прошлой неделе встретился иркутскому туристу Артему Саловарову. «Комсомолка» рассказывала историю, как хозяин тайги вышел к мужчине, который отправился в поход вдоль Кругобайкалки и остановился на ночлег в 7 километрах южнее мыса Толстого. Топтыгин пожаловал прямо в лагерь Артема и съел всю его колбасу со сгущенкой, которые мужчина развешал и разложил на деревьях, надеясь спрятать их от грызунов. Пока мишка доедал все запасы туриста, Артем успел залезть на дерево и вызвать оттуда спасателей. Подробности этой истории, читайте здесь.