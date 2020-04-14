2020-04-14T09:58:46+03:00
Общество

Меньше автомобилей - чище небо: из-за самоизоляции воздух в Иркутске стал свежее

Специалисты говорят, что на автотранспорт приходится 60% вредных выбросов в атмосферу города [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Пусть и бывает облачно, но воздух в Иркутске точно посвежел.Пусть и бывает облачно, но воздух в Иркутске точно посвежел.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У режима самоизоляции, как выяснилось, есть большой плюс: в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самара заметно очистился воздух. Посвежело и в Иркутске. А все потому, что с конца марта на улицах автомобили пусть и не пропали, но их количество заметно сократилось. Большинство горожан перешли на удаленную работу или пока вынужденно отдыхают, так что привычных пробок нет даже в часы пик.

- 60% вредных выбросов в атмосферу Иркутска - именно от автотранспорта. Неудивительно, что во время режима самоизоляции воздух стал заметно чище, - комментируют в центре по мониторингу загрязнения окружающей среды Иркутского управления Гидрометцентра.

В центре города бывает душновато из-за выхлопных газов автомобилей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре города бывает душновато из-за выхлопных газов автомобилей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но вовремя самоизоляции атмосфера чище. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но вовремя самоизоляции атмосфера чище.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И это подтверждают цифры. Каждый день автоматизированная станция измеряет загрязненность атмосферы в Иркутске. Сравним. С 28 марта по 2 апреля ПДК превышалась сразу по трем веществам: по диоксиду азота - в 2,3 раза, по оксиду азота - в 1,0 раз и по озону - в 1,4 раза (по данным Иркутского управления Гидрометцентра. – Прим. ред.). А уже на второй неделе самоизоляции, к 8 - 9 апреля, ПДК превышалась только по диоксиду азота, и то лишь в 1,3 раза (речь о максимальных разовых концентрациях).

Как поясняют специалисты, эти вещества и так витают вокруг нас, ведь воздух - это и есть смесь газов. Но в выхлопных от автомобилей их больше всего! И когда превышена их предельно допустимая концентрация, они вредны для здоровья.

60% загрязнений - из-за выхлопных газов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

60% загрязнений - из-за выхлопных газов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока на улицах мало машин, даже дышится свободнее. Жаль, не погулять. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока на улицах мало машин, даже дышится свободнее. Жаль, не погулять.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но точно не сейчас. Заметили, что воздух в Иркутске и в самом деле посвежел, а небо прояснилось? Эх, жаль, что нельзя во время самоизоляции выйти погулять и полной грудью вдохнуть чистого воздуха.

- Смело открывайте форточки, проветривайте квартиры, пока на дорогах мало автомобилей, - говорит почетный член Всероссийского общества охраны природы (ВООП), заслуженный эколог Иркутской области Екатерина Бояркина. - А то когда в конце рабочих дней машины скапливаются, например в сквере Кирова, окись углерода и бензопирен просто зашкаливают! Сейчас воздух посвежел еще и благодаря тому, что улицы и скверы обеззараживают и промывают большим количеством воды, вовремя убирают мусор. Так что в Иркутске есть чем дышать, чего не скажешь, увы, о частном секторе, где по утрам и вечерам дымят небольшие котельные.

Центральные магистрали всегда были оживлены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центральные магистрали всегда были оживлены.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А сейчас пустынно и воздух меньше загазован. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А сейчас пустынно и воздух меньше загазован.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любимые места прогулок иркутян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любимые места прогулок иркутян.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мало кто выйдет подышать свежим воздухом во время саамоизоляции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мало кто выйдет подышать свежим воздухом во время саамоизоляции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Академический мост. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Академический мост.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А так - сейчас. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А так - сейчас.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сквер Кирова раньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сквер Кирова раньше.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И сейчас - хоть и облачно, но воздух ощутимо чище. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И сейчас - хоть и облачно, но воздух ощутимо чище.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
Новости 24
Сибиряк может сесть на 2 года за вождение в нетрезвом виде
Александр Ведерников: Пик заболеваемости еще не пройден, важно оставаться дома
Заключенный, убивший человека в колонии в Иркутской области, ждет суда
В Иркутской области 3 человека погибли на пожарах за сутки
В Иркутской области откроют дополнительные обсерваторы для приезжающих из-за границы
Иркутской области необходим резерв обсерваторов
За неделю 125 подростков нарушили режим самоизоляции в Иркутской области
Иркутянка перевела аферистам 300 тысяч рублей за несуществующую квартиру
Водитель Лексуса разогнался до 230 км/ч, чтобы уйти от полицейской погони в Тулуне
960 тысяч медицинских масок приобрели в Иркутской области
На коронавирус в Иркутске проверяют тех, кто знаком с зараженными
Пассажиров рейса Бангкок - Иркутск направят в обсерватор
Спецвыпуск "Коронавирус. Вместе победим!" в ежедневной "КП" от 14 и 15 апреля