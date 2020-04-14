Меньше автомобилей - чище небо: из-за самоизоляции воздух в Иркутске стал свежее

У режима самоизоляции, как выяснилось, есть большой плюс: в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самара заметно очистился воздух. Посвежело и в Иркутске. А все потому, что с конца марта на улицах автомобили пусть и не пропали, но их количество заметно сократилось. Большинство горожан перешли на удаленную работу или пока вынужденно отдыхают, так что привычных пробок нет даже в часы пик.

- 60% вредных выбросов в атмосферу Иркутска - именно от автотранспорта. Неудивительно, что во время режима самоизоляции воздух стал заметно чище, - комментируют в центре по мониторингу загрязнения окружающей среды Иркутского управления Гидрометцентра.

В центре города бывает душновато из-за выхлопных газов автомобилей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но вовремя самоизоляции атмосфера чище.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И это подтверждают цифры. Каждый день автоматизированная станция измеряет загрязненность атмосферы в Иркутске. Сравним. С 28 марта по 2 апреля ПДК превышалась сразу по трем веществам: по диоксиду азота - в 2,3 раза, по оксиду азота - в 1,0 раз и по озону - в 1,4 раза (по данным Иркутского управления Гидрометцентра. – Прим. ред.). А уже на второй неделе самоизоляции, к 8 - 9 апреля, ПДК превышалась только по диоксиду азота, и то лишь в 1,3 раза (речь о максимальных разовых концентрациях).

Как поясняют специалисты, эти вещества и так витают вокруг нас, ведь воздух - это и есть смесь газов. Но в выхлопных от автомобилей их больше всего! И когда превышена их предельно допустимая концентрация, они вредны для здоровья.

60% загрязнений - из-за выхлопных газов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока на улицах мало машин, даже дышится свободнее. Жаль, не погулять.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но точно не сейчас. Заметили, что воздух в Иркутске и в самом деле посвежел, а небо прояснилось? Эх, жаль, что нельзя во время самоизоляции выйти погулять и полной грудью вдохнуть чистого воздуха.

- Смело открывайте форточки, проветривайте квартиры, пока на дорогах мало автомобилей, - говорит почетный член Всероссийского общества охраны природы (ВООП), заслуженный эколог Иркутской области Екатерина Бояркина. - А то когда в конце рабочих дней машины скапливаются, например в сквере Кирова, окись углерода и бензопирен просто зашкаливают! Сейчас воздух посвежел еще и благодаря тому, что улицы и скверы обеззараживают и промывают большим количеством воды, вовремя убирают мусор. Так что в Иркутске есть чем дышать, чего не скажешь, увы, о частном секторе, где по утрам и вечерам дымят небольшие котельные.

Центральные магистрали всегда были оживлены.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А сейчас пустынно и воздух меньше загазован.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любимые места прогулок иркутян.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мало кто выйдет подышать свежим воздухом во время саамоизоляции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Академический мост.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А так - сейчас.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сквер Кирова раньше.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА