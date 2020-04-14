2020-04-14T14:54:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик заболеваемости коронавирусом в Иркутске ожидается 5-7 мая

Этот прогноз о ситуации в регионах озвучила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, он прозвучал и на депутатском штабе в ЗС региона
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Пик заболеваемости коронавирусом в Иркутске ожидается через 4 недели.Пик заболеваемости коронавирусом в Иркутске ожидается через 4 недели.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пик заболеваемости коронавирусом в регионах может быть достигнут уже через месяц. Такой прогноз относительно ситуации в регионах страны озвучила на совещании с президентом Владимиром Путиным зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. На депутатском штабе в ЗС также назвали ориентиром 5-7 мая. Выясняем, почему.

Ситуация в регионах отстает от столичной на 4-5 недель, - отметила Татьяна Голикова. -У регионов сейчас есть время подготовить койки и врачей.

Иркутская область готовится к росту больных. Так, еще несколько дней назад в докладе Натальи Ледяевой, и. о министра здравоохранения региона, было сказано, что готовы к поступлению больных не только в областной инфекционной больнице и перепрофилированном под нужды лечения вирусных больных госпитале ветеранов войн, но и, при необходимости, в одной из городских больниц, в лечебных учреждениях Братска и Ангарска. Поступает оборудование, сформирован кадровый резерв.

Глава государства отметил, что пик заболеваемости коронавирусом сейчас не пройден даже в Москве.

- У вас есть еще запас времени, но он быстро тает, - заметил Владимир Путин.

Большую тревогу у врачей Иркутской области вызывают предстоящие церковные праздники. Людей в храмах Иркутска стало сейчас примерно в 4 раза меньше. Но это все равно немало. Несмотря на то, что в Пасху будет идти онлайн -трансляция, церкви планируют открыть.Вербное воскресенье показало, что ожидается стечение народа. И, хотя священники пытаются внедрить все меры предосторожности, от разметки до обработки поверхностей антисептиком,опасность распространения болезни остается.Далеко не каждый прихожанин пользуется масками.

Решено попросить священнослужителей усилить разъяснительную работу с верующими. Католики, отмечая Пасху 12 апреля, провели ее при закрытых дверях.

А ведь впереди еще Радоница. И майские праздники. Напомним, что сегодня в регионе поставлено 40 диагнозов коронавирусной инфекции и 36 человек находится в больницах.

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Голикова: Регионы России на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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