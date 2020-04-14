Такое, пожалуй, впервые. Сам Патриарх призвал верующих встретить великий праздник Пасхи 19 апреля дома, смотреть богослужения онлайн. Но многие жители Иркутской области все же придут в храмы, несмотря ни на что. И самый популярный вопрос сегодня - не отменят ли Пасху в Иркутске из-за коронавируса. Сразу скажем - отменить ее нельзя. А вот встретить можно и дома.

-Пасха — это не просто огромный праздник, - говорит протоиереей, руководитель миссионерского отдела иркутской епархии Вячеслав Пушкарев. - Соблюдение Пасхи это законодательство божие и не соблюдать ее нельзя. Но Господь говорит — не забывайте церковь божию, там, где двое или трое собрались во славу мою, там и я. Церковь божия она не в камнях. И если верующие со своими семьями дома останутся по призыву Патриарха и государства, это уже будет церковь на местах. А мы будем служить в храмах, чтобы мир не остался без Пасхи, без службы, без литургии. Служба в любом случае состоится. И молитва общая, пасхальная, будет. Храмы региона все же будут открыты, никого не будут выгонять. Но мы стоим на том, что если люди останутся дома, Пасха от этого не пострадает.

Меры предосторожности в храмах принимаются самые тщательные. Ведь в любом случае пасхальные службы состоятся . Кроме этого, еще предстоит и процедура освящения куличей.

- У нас нанесена разметка в храмах, для того, чтобы соблюдалось санитарное расстояние между людьми, - продолжает отец Вячеслав. - Каждый час протираем дезинфицируем все поверхности, ручки дверные. На исповеди священник стоит в маске. Причащаем мы, используя для обеззараживания лжицы ( ложечки — при. Ред.) специальный сосуд с дезинфицирующим составом. Одна лжица очищается, вторую подают, и так по кругу.

Так что Пасху в Иркутске из-за коронавируса не отменят. Для тех, кто выбрал домашнюю молитву. Пасхальные службы в Иркутске будут идти онлайн. Это сделано для того, чтобы в храмах было меньше народа, чтобы снизить опасность заражения. Трансляцию праздничной службы в храмах проведут две местные телекомпании АИСТ и ИГТРК. А Крестным ходом пойдут священники.

КСТАТИ

КАК КУПИТЬ КУЛИЧИ

В продажу пасхальный хлеб поступит к концу первой половины недели.

- В наши магазины куличи поступят в продажу в среду, 15 апреля, - рассказал «КП» представитель одной из крупных торговых сетей в городе.

Как уверили нас, доставка куличей в Иркутске в период коронавируса работать будет. Однако, стоит напомнить вам, что из-за режима самоизоляции в Иркутске есть ажиотаж на доставку продуктов в целом. Интернет-магазины перегружены, заявки ставят в очередь до 3 дней, а накануне Пасхи спрос может и вовсе увеличиться, так что лучше о праздничном столе подумать заранее. Или все же приобретать продукты самим в ближайших магазинах.(подробности)

НА ЗАМЕТКУ

КАК ОСВЯТИТЬ КУЛИЧИ

Церкви не закрыты, освятить куличи и яйца в можно 18 апреля, субботу, накануне Пасхи. Это происходит сразу после утренней службы и в течение дня - до 19.00-20.00 часов.

Стоит отметить, что некоторые производители приглашают священнослужителей освятить пасхальный хлеб прямо во время его изготовления, так что в некоторых магазинах куличи продаются уже освященные. Освящать их уже не потребуется.

Помните, даже если вы не освятили снедь, приготовленную на стол, никто не лишится праздника. Ведь Пасха – это совсем не о еде, это торжество жизни над смертью, праздник Воскресения Христова. К тому же перед тем как приступить к трапезе, можно и даже нужно прочесть молитву. (подробности)