Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 апреля: поголовного тестирования не будет

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 апреля. Самой значимой можно, наверное, считать заявление вице-премьера правительства Татьяны Голиковой о том, что пик эпидемии в регионах ожидается с запозданием в 4-5 недель относительно Москвы. Это первая половина мая. Вероятность этого обсуждалась и на депутатском штабе в ЗС.

Пасха, потом Радоница. Массовые вылазки на природу и поездки на дачу в переполненном автобусе. Очень трудно удержать людей дома. Особенно — пожилых. Однако будем надеяться, что эти прогнозы по коронавирусу не полностью подтвердятся.

Коронавирус в Иркутске на 15 апреля: пик эпидемии не пройден

Об этом напомнил и глава Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с руководством гостиниц. Шла речь о том, что понадобятся новые обсерваторы для тех, кто прибывает в регион из неблагополучных территорий.

– Пик эпидемии еще не пройден, количество зараженных коронавирусом растет. Двухнедельный карантин для прибывших из-за границы и ряда регионов России обязателен, - напомнил Игорь Кобзев.

Сейчас в Иркутской области 11 обсерваторов. Но нужно больше.

И это не зряшная забота. Так, расследование третьего случая заражения в Ангарске привело к тому, что мужчина прилетел из Москвы 1 апреля. Он строго соблюдал самоизоляцию и попал в больницу на пятый день, как поднялась температура. Еще у нескольких пассажиров того рейса тоже подтвердился коронавирус. Поэтому и нужны обсерваторы.

Коронавирус в Иркутске на 15 апреля: поголовного тестирования не будет

Этот вопрос также обсуждали на оперативном штабе в ЗС. Казалось бы, так просто — взять да и проверить всех и каждого.

Провести исследования для всех желающих сейчас не получится, - говорит и.о. заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Даже тестировать всех, кто старше 65 лет, а это особая группа риска, невозможно. Потому что их у нас более 300 тысяч.В Москве, при том, что подключены сейчас абсолютно все институты и клиники, в сутки проводится около 18 тысяч исследований. В Иркутске - 2 тысячи. Это один из лучших показателей в России.

Ожидается, что в ближайшее время исследования на коронавирус будут делать в кожно-венерологический диспансере. Но и там будут делать пробы тем, кто общался с больными и пожилых. Массовой слачи анализов не будет, потому что любая массовость при эпидемии -это плохо.

Коронавирус в Иркутске на 15 апреля: среди заболевших 5 детей

Однако дети болеют коронавирусом в достаточно легкой форме. А вот люди в солидном возрасте — наоборот. В тяжелом состоянии сегодня женщина 80 лет. Всего зарегистрирован 41 случай коронавируса. Таковы данные по коронавирусу в Иркутске на утро 15 апреля. Данные будут уточняться.

В больнице 35 человек. К вечеру накануне стало известно, что выздоровели уже четверо.

Коронавирус в Иркутске на 15 апреля: карта распространения болезни

Больше всего больных в Иркутске - 27 человек. Трое из них выздоровели и двое погибли. Среди тех, кто еще находится в больнице, двое заразились в Таиланде, по одному — в Москве, Бурятии и Санкт-Петербурге.

В Ангарске и под Иркутском по трое заболевших. В Ангарске уже давно были зафиксированы 2 случая, связанных с поездками за границу — в Таиланд и Арабские Эмираты. Буквально вчера поставили диагноз горожанину, вернувшемуся из Москвы. В Иркутский район тоже завезли заразу из Таиланда. Еще двое заразились от знакомых и родных.

Еще по два случая коронавируса зафиксировано в Шелеховском, Аларском и Осинском районах. В Аларском районе один человек приехал из Москвы и заразил второго. А в Осинском районе оба пациента приехали из Бурятии, где и успели подцепить инфекцию.

Карта на днях пополнилась Усть-Кутом. А вот в Братске больных сейчас нет. Мужчина, вернувшийся из Испании, выписался.

Коронавирус в Иркутске на 15 апреля, смотрим карту.

Это последние новости по коронавирусу на 15 апреля 2020 года.