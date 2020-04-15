Коронавирус в Бурятии, последние новости на 15 апреля 2020: вторая смерть и еще шестеро больных

Последние новости по коронавирусу в Бурятии могут давать определенный оптимизм, за сутки зарегистрировано лишь 6 новых случаев заболевания, это сравнительно немного. К сожалению, одна пациентка умерла, это была 86-летняя женщина, имевшая сопутствующие заболевания, именно такие люди находятся в зоне главного риска.

- Двое из тех, кому поставлен диагноз за последние сутки, были проверены по стандарту, как больные пневмониями, - объяснил глава республиканского Роспотребнадзора Сергей Ханхареев. - Остальные 4 случая это контактные лица с ранее подтвержденными случаями. Все они из близкого круга общения с больными.

Остальные наши новости - про то, как меняется жизнь. Как новости по коронавирусу в Бурятии изменяют и ее.

Коронавирус в Бурятии, новости на 15 апреля: карантин – не повод не учиться

В связи с коронавирусной инфекцией всюду объявлен карантин, в частности закрыты и школы. Однако, это вовсе не означает, что учебный год закончен и дети могут свободно отдыхать от уроков. В Бурятии всего насчитывается свыше 145 тысяч школьников. На начало учебной недели к дистанционному обучению подключилось более 86% детей. 21 тысяча учащихся школ не имеет

компьютеров для подключения к обучению в режиме онлайн. Для них разработана индивидуальная программа с использованием привычных тетрадей и мессенджеров, по сути, они будут обучаться очно, но с определенными изменениями по сравнению с обычным режимом.

Коронавирус в Бурятии,новости на 15 апреля: беременным будет оказана необходимая помощь

В условиях распространения коронавирусной инфекции беременные наблюдаются у своего участкового акушера-гинеколога, сдают необходимые анализы и проходят УЗИ-скрининги.

В сегодняшних условиях медицинская помощь беременным оказывается в полном объеме, но с учетом некоторых изменений. Пациентки будут дополнительно проверяться на коронавирус.

Коронавирус в Бурятии,новости на 15 апреля: заниматься спортом пока можно и дома

Нынешние реалии серьезно ущемляют людей, приверженных спортивному образу жизни. Но, на самом деле форму поддерживать можно и в домашних условиях. Так, бурятский фитнес-тренер

Сэсэг Санжиева на своей странице в инстаграм запустила семидневный челлендж стойки на руках. Она на протяжении семи дней размещает видеоуроки, выполняя которые желающие имеют возможность научиться стоять на руках у стены, а к концу этого курса сделать первые шаги на руках без опоры.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 15 апреля 2020 года.