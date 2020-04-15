2020-04-15T05:48:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Пени за долги по ЖКХ в Иркутске не будут начисляться до января 2021 года

Решение, принятое Правительством РФ относительно пеней за долги по ЖКХ, действует и в Иркутске
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пени за долги по коммуналке не будут начисляться до января 2021 годаПени за долги по коммуналке не будут начисляться до января 2021 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за пандемии коронавируса для россиян, и жителей Иркутской области в том числе, облегчили условия платы за коммуналку. Если нет возможности отдать деньги за воду, тепло и свет в срок, то вплоть до 1 января 2021 года пени за долги по ЖКХ в Иркутске начисляться не будут. И «отрубать» электричество за долг тоже никто не станет. Такое решение приняли в Правительстве России.

Эти меры для всех, но в первую очередь, пожалуй, спасение для пожилых людей. Не все пенсионеры умеют перечислять деньги за коммуналку дистанционно, как того требует режим самоизоляции. Да и сложности с интернетом могут возникнуть. Ну и потом привычка. Многие ведь любят лично прийти в управляющую компанию или офис энергоснабжающей организации, чтобы рассчитаться.

Если с деньгами совсем туго, то, чтобы долг не копился, как снежный ком, можно обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию и попросить о рассрочке платежа.

Хотя пени за долги по ЖКХ в Иркутске и не накапают, платить за коммуналку нужно в любом случае. Сфера коммунальных услуг не просто продолжает работать, но и получает дополнительную нагрузку, ведь многие находятся дома на самоизоляции, поэтому пользуются водой и электричеством больше обычного.

- Кроме того, федеральное правительство приняло еще одно решение: приостановить поверку приборов учета до тех пор, пока предприятия не начнут работать в обычном режиме, - отметили в Службе государственного жилищного надзора Иркутской области.

Пени за долги по ЖКХ в Иркутске не начисляются уже с апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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