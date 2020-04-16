2020-04-16T16:34:07+03:00
Общество

Пасхальное богослужение в Иркутске: смотрите онлайн-трансляцию на сайте "Комсомолки"

Она будет вестись из храма Казанской иконы Божией матери и состоится 18 апреля в 22. 50
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пасхальное богослужение в Иркутске: смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте.Пасхальное богослужение в Иркутске: смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уже 19 апреля верующие будут отмечать один из главных православных праздников, и жители Иркутска переживают — как и где пройдут главные пасхальные богослужения в городе. Из-за вспышки коронавируса посещение храмов будет ограничено, но все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте КП-Иркутск.

Итак, в ночь с 18 на 19 апреля на сайте irk.kp.ru пройдет прямая видеотрансляция пасхальной службы. Начало в 22:50. Прямой эфир будет вестись из Храма Казанской Иконы Божией Матери, службу проведет протоиерей отец Сергей (Кульпинов).

Главное пасхальное богослужение, по традиции, пройдет именно в этом храме,в кафедральном соборе Иркутской и Ангарской митрополии. Вы сможете побывать на нем, не выходя из дома. Вы увидите все самое интересное: саму службу, Крестный ход, фейерверк в честь большого православного праздника.

Встречайте Пасху вместе с «Комсомолкой» и берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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