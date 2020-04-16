Закрытие храмов из-за коронавируса в Иркутске: Пасха 19 апреля 2020 года пройдет без прихожан

Нам пришлось жить в тяжелое время. Насколько тяжелое - мы еще сами плохо осознаем. Пришлось отменить все массовые мероприятия, даже Пасха во всем мире проводится при закрытых дверях, с онлайн-трансляциями. Наш город и регион не стал исключением - закрытие храмов из-за коронавируса в Иркутске сегодня уже факт.

- Секретарь епархиального совета Иркутской епархии священник Стефан Бажков сообщил, что с 16 по 30 апреля 2020 года будет ограничен доступ граждан к посещению храмов и приходских объектов, за исключением священнослужителей и лиц, без которых невозможны богослужения и функционирование храмовых зданий, - сообщает данные с состоявшего вечером 16 апреля штаба по нераспространению коронавируса пресс-служба правительства Иркутской области.

Митрополит Иркутский и Ангарский, временно управляющий Братской епархией Максимилиан уже направил письма об этом решении настоятелям Иркутской, Братской и Саянской епархий.

Глава региона Игорь Кобзев поблагодарил митрополита Максимилиана за понимание и решение об ограничении доступа граждан в храмы из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Закрытие храмов из-за коронавируса в Иркутске на ближайшие две недели должно помочь затормозить развитие опасного вируса.

Однако Пасхальные богослужения, безусловно, состоятся. Но присутствовать на них будут одни священники, они же и пойдут крестным ходом. Онлайн-трансляция праздничных богослужений из храма Казанской иконы Божией матери начнется 18 апреля в 22.50 местного времени. Ее можно будет посмотреть на сайте irk.kp.ru и по телевидению.

Напомним, а В Москве храмы, по требованию главного санитарного врача столицы, закрыли для прихожан с 13 по 19 апреля с возможным дальнейшим продлением срока. Все понимали, что это состоится во всех регионах. Особенно после того, как на Вербное воскресенье верующие, несмотря на просьбы и прямые запреты выходить из дома, все же пришли на службы.

Напомним, по данным на вечер 16 апреля, в Иркутской области подтверждено 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас 45 пациентов проходят лечение (38 госпитализировано, 7, с легкими формами болезни, лечатся дома), семь человек выписаны из стационара, двое скончались. Из 54 заболевших 10 – дети до 17 лет. А у почти 47% всех пациентов инфекция протекает бессимптомно, при этом они сами являются источниками заражения для окружающих.

Если учесть, что часть таких больных может быть просто не выявлена, становится понятным необходимость закрытия храмов из-за коронавируса в Иркутске и по всей стране.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В домах престарелых и инвалидов - карантин.

Во всех стационарных учреждениях минсоцразвития региона вводится карантин

- Пожилые люди, ветераны, инвалиды подвергаются серьезной опасности, - отметил Игорь Кобзев. - По стране есть примеры очагов заражения именно в домах-интернатах. Например, в Вязьме в доме престарелых заболело 83 человека. Поэтому сегодня принял решение ввести карантин во всех стационарных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Сюда входят дома престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты.

Игорь Кобзев поблагодарил митрополита Максимилиана за понимание вопроса и решение об ограничении доступа граждан в храмы из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.