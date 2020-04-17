Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 апреля:храмы закрыты, в домах престарелых карантин

Коронавирус в Иркутске на 17 апреля. На этот момент в Иркутской области 54 зараженных коронавирусом. Скажете мало? Но, если посмотреть на динамику распространения болезни по данным оперативного штаба, видим: это число удваивается каждые 4-5 дней. 7 апреля было 14 случаев, 11- уже 28, 16 — 53. На эту динамику обращают внимание и эпидемиологи, говоря о том, что опасность нарастает. И о том, что если раньше число больных в России прирастало за счет Москвы, то в последние дни вирус двинулся в регионы. Для вас — последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 апреля.

Коронавирус в Иркутске на 17 апреля:вирус пошел в регион

-В Москве и Московской области по прежнему сохраняется высокая заболеваемость и высокая выявляемость коронавирусной инфекции, - говорит врио замруководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицына. - Но за прошедшие сутки, и это очевидно, мы это регистрируем, вирус устремляется в регионы. То есть в ближайшие сутки на Москву и Подмосковье пришлось чуть больше 50% зарегистрированных случаев COVID -19. Все остальные случаи зарегистрированы в регионах РФ. До этого основная часть , процентов 90 из всех случаев регистрировались в столице или Санкт-Петербурге.

Отметим, что в регионе сразу после прибытия отправляют на двухнедельный карантин всех, кто прибыл из обеих столиц. Так что ситация с коронавирусом в Иркутске на 17 апреля остается очень сложной.

Коронавирус в Иркутске на 17 апреля: карта заражений

Откуда пришел вирус? Сначала — общие данные.

Заболевшие есть в Иркутске, Ангарске, Осе, Братске, Усть-Куте, Аларском, Иркутском, Нукутском и Шелеховском районах, - эти данные прозвучали в отчете врио руководителя Роспотребнадзора региона Дмитрия Савиных на сессии ЗС. - Из них 15 случаев завезены, остальные — в результате контактов в семье, с родными и на работе.

Коронавирус в Иркутске на 17 апреля: Пасха пройдет при закрытых дверях

Такие решения сейчас приняты по всей стране. Если накануне священнослужители еще как-то сомневались, то теперь, когда случаи коронавируса в Иркутске стали нарастать и к 17 апреля достигли 54 случаев, вариантов нет. Храмы закрыты до 30 апреля, службы будут идти при закрытых дверях.

Секретарь епархиального совета Иркутской епархии священник Стефан Бажков сообщил, что с 16 по 30 апреля 2020 года будет ограничен доступ граждан к посещению храмов и приходских объектов, за исключением священнослужителей и лиц, без которых невозможны богослужения и функционирование храмовых зданий. Митрополит Иркутский и Ангарский, временно управляющий Братской епархией Максимилиан уже направил письма об этом решении настоятелям Иркутской, Братской и Саянской епархий.

Однако сами службы состоятся, священники пройдут Крестным ходом, будет фейерверк. Для верующих пройдут онлайн трансляции, которые начнутся 18 апреля в 22.50. Смотрите на нашем сайте.

Коронавирус в Иркутске на 17 апреля: на карантин закрыты дома престарелых и инвалидов

Это нужно, чтобы сберечь стариков и больных людей. Например, в Вязьме в доме престарелых заболело 83 человека. Поэтому и принято решение о карантине в учреждениях минсоцразвития, опеки и попечительства Иркутской области.

Коронавирус в Иркутске на 17 апреля: выписали семерых

Как себя чувствуют заболевшие? Самый тревожный вопрос.

Двое мужчин, очень тяжело переносивших инфекцию, умерли. Семероо уже дома — они выздоровели. 45 пациентов проходят лечение (38 в больницах, 7 находятся дома), семь человек выписаны из стационара, двое скончались. Из 54 заболевших 10 – дети до 17 лет. А у почти 47% всех пациентов инфекция протекает бессимптомно, при этом они сами являются источниками заражения для окружающих.

А опасное состояние коронавирусной пневмонии – у 8 заразившихся. Кстати, за неделю в области было зарегистрировано 342 случая этого заболевания, в сезон ОРВИ доходит и до 500. Всех пациентов с этим диагнозом проверяют на COVID -19.Так что, мнение, что все те, кто болен пневмонией, страдают и коронавирусом — ошибочное. Воспаление легких вызвано разными причинами и, как правило бактериальное, а не вирусное.

Коронавирус в Иркутске на 17 апреля:ОРВИ отступает

Сегодня в Иркутской области ежедневно регистрируется 1400-1800 обращений с температурой, кашлем и насморком. Но, с учетом населения области, это немного. Заболеваемость ОРВИ снизилась на 30% - с 14 тысяч до 9,8 тысяч человек. Сейчас Приангарье на 58% ниже уровня эпидемии. Тут помогла самоизоляция. Люди не ходят в кино, на массовые мероприятия, носят маски — значит, возможность заразиться ниже не только коронавирусом, но и обычным гриппом. И это очень важно. Потому что сочетание двух вирусов выдержать гораздо тяжелее.

Это новости о коронавирусе в Иркутске на 17 апреля 2020 года.